Non accennano a placarsi le chiacchiere su Helena Prestes e Javier Martinez, in particolare sulla loro scelta di non farsi più vedere insieme in pubblico ma soprattutto sui social. Se sul web impazzano le voci su una presunta crisi in corso tra gli Helevier, il tiktoker Marco Santarpia e l'esperta di gossip Deianira Marzano hanno preso posizione definendo tutti questi rumor infondati.

La verità sul legame tra Helena e Javier

Cosa sta succedendo tra Helena e Javier? Si sono lasciati, stanno vivendo un periodo di crisi o è tutto ok? Queste sono le domande più gettonate sia tra i fan della coppia che tra gli utenti social in generale, tutti curiosi di sapere perché gli Helevier hanno smesso di farsi vedere insieme sul web e non solo.

Stando all'analisi che ha fatto Marco Santarpia su TikTok, tra Prestes e Martinez non sarebbe cambiato nulla: "Non si sono lasciati nemmeno questa settimana. Ogni due per tre la stessa storia, gli altri dicono che si sono allontanati e loro fanno la cosa opposta. Basta fake news, Javier era al compleanno di Helena e non c'è nessuna crisi di coppia. La gente inventa indiscrezioni fasulle".

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Anche Deianira Marzano si è esposta per smentire le voci che circolano sugli Helevier da settimane, in particolare quelle sulla crisi che starebbero vivendo.

"Rottura? Crisi? Ma chi inventa queste cose? Mettono like a post di coppia e l'altro ieri Helena ha iniziato a seguire il fratello di Javier.

Se si sono allontanati dai social è solo per colpa della gente che stalkera e inventa problemi che non esistono", si legge sul web in queste ore.

La reazione del fandom

I sostenitori di Helena e Javier non hanno mai creduto alle chiacchiere di questo periodo, anzi si sono sempre fidati dei loro beniamini e dei piccoli indizi che hanno dato sui social.

"Queste vibes negative non ci interessano, andate altrove", "La gente è fuori di testa, è ufficiale", "Ma quando inizierete a farvi una vita e a lasciare in pace gli altri?", "Fanno benissimo a non mostrarsi più, non ve li meritate", "Ottima scelta, farei anch'io la stessa cosa", "Abbiate rispetto delle decisioni altrui", si legge su X in queste ore.