Continuano le vicende dei protagonisti della nuova serie turca di canale 5 "DayDreamer- Le Ali Del Sogno", in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45. Nel corso della settimana che andrà dal 15 al 19 giugno, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Sanem, decisa ad aiutare Emre a smascherare Can, eseguirà alla lettera tutte le sue istruzioni, ignara delle sue reali intenzioni. I suoi genitori invece, inconsapevoli del fatto che la figlia abbia già provveduto a pagare il loro debito, decideranno di mettere in vendita il loro negozio.

Emre contro Can

Emre, deciso ad allontanare suo fratello Can dall'azienda di famiglia, continuerà ad ostacolarlo sul lavoro grazie all'aiuto di Sanem, ignara delle sue reali intenzioni.

Farà di tutto per aggiudicarsi una importante campagna pubblicitaria insieme alla donna che tutti credono essere la sua ex Ailyn. Insieme a quest'ultima riuscirà anche ad impossessarsi di alcuni scatti del fratello utili per accaparrarsi la campagna pubblicitaria. Il loro piano però sarà destinato a fallire perché il loro progetto verrà scartato dalla compagnia aerea che l'aveva commissionato.

Il party aziendale a casa Divit

Nel corso di un party aziendale organizzato nella residenza di Emre e Can, Sanem finirà per cadere in piscina e questo episodio scatenerà una serie di momenti del tutto surreali con il bel Can. Ciò infastidirà parecchio Emre che non perderà occasione per ricordare alla ragazza di avere un accordo con lui per ostacolare la nuova produzione aziendale di Can.

I genitori di Sanem, Nihat e Mevkibe, ignari del fatto che il loro debito sia stato già saldato dalla figlia, decideranno di mettere in vendita il negozio. Ailyn e il suo uomo continueranno incessantemente a tramare contro l'operato di Can e riusciranno ad elaborare un piano per sottrargli Arzu Tas, la modella di punta dell'azienda.

Si scoprirà poi che il pc dal quale era partita la mail contenente i documenti privati dell'azienda indirizzata ad Ailyn era quello di Leyla, la sorella di Sanem, per questo motivo la ragazza finirà nei guai e verrà allontanata dalla sua postazione lavorativa. Can cercherà di recuperare il rapporto lavorativo con Arzu e per farlo deciderà di partire per Agva insieme alla nuova arrivata Sanem per convincerla a ritornare a lavorare per la sua azienda.

I due partiranno insieme ma con scopi totalmente diversi: Can sarà deciso a convincere la modella a rivedere la sua decisione e a ripettare gli accordi presi in precedenza, mentre Sanem sarà impegnata a fare in modo che i due non si incontrino, proprio come ordinatole dal perfido Emre deciso a portare a termine il suo piano contro suo fratello.