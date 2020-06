Al centro delle trame dei prossimi episodi della soap opera DayDreamer - le ali del sogno ci saranno anche Leyla Aydin (Oznur Serceler) ed Emre Divit (Birand Tunca). Quest’ultimo commetterà uno sbaglio imperdonabile, dopo aver promesso alla segretaria della Fikri Harika di portarla a cena.

In particolare il secondogenito di Aziz invece di trascorrere una serata con la sorella di Sanem, sceglierà di rimanere con Aylin (Sevcan Yasar).

DayDreamer, spoiler turchi: Emre delude la sorella di Sanem per colpa di Aylin

Le anticipazioni turche delle puntate della serie tv che occuperanno Canale 5 tra qualche settimana svelano che Emre stupirà Leyla quando la inviterà a cena fuori al termine di un’intesa giornata lavorativa.

La sorella di Sanem non sapendo affatto che il suo capo è già impegnato con Aylin si mostrerà parecchio entusiasta, visto che non vedrà l’ora di restare da sola con l’uomo. Nel frattempo l’unica persona a conoscenza del ritorno di fiamma tra il contabile della Fikri Harika e l’ex dipendente dell’azienda sarà Can. Intanto Osman si mostrerà triste dopo aver ascoltato la conversazione di Leyla ed Emre.

Sfortunatamente il fratello di Can deluderà la segretaria della sua agenzia, visto che sceglierà di trascorrere la serata in compagnia di Aylin. La sorella di Sanem non appena Emre non si presenterà al loro appuntamento gli telefonerà, e farà fatica a nascondere il suo dispiacere.

Osman consola Leyla, il minore dei Divit cerca di farsi perdonare dalla sua segretaria

In particolare il figlio minore di Aziz oltre ad ammettere a Leyla di essersi dimenticato di lei, le consiglierà di andare in un ristorante. Quest’ultima prima di tornare a casa incontrerà Osman, che quando la vedrà piangere cercherà di confortarla senza riuscirci.

Nonostante ciò a causa del lavoro, la sorella di Sanem si vedrà ancora costretta a stare a stretto contatto con l’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore.

Inoltre Leyla farà capire di non sopportare Aylin, durante un set fotografico in cui Osman dovrà posare come modello. Nello specifico l'ex dipendente della Fikri Harika riceverà il consenso di Can per collaborare ad una nuova campagna pubblicitaria della nota azienda: in tale circostanza la darklady impedirà a Leyla di entrare nell'ufficio del suo amato.

A questo punto la sorella di Sanem farà il possibile per evitare il suo capo, e non sarà per niente facile, soprattutto quando lo stesso vorrà chiederle scusa per quanto accaduto la sera precedente.

Per farsi perdonare Emre farà recapitare a Leyla un’insalata proveniente dal locale in cui le aveva suggerito di andare anche senza di lui. Quest’ultima dopo aver fatto sparire il cibo acquistato dal Divit, apparirà nervosa anche in presenza della sorella. Successivamente l'Aydin maggiore sarà sempre più gelosa di Aylin.