Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana "Beautiful", nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 20 a venerdì 24 luglio ci saranno novità e colpi di scena. In particolare, tutti rimarranno senza parole alla morte di Emma Barber e alla Forrester decideranno di commemorare la donna mediante una cerimonia. Nel frattempo, continueranno le indagini della polizia per fare chiarezza sulle dinamiche dell'incidente e gli ultimi attimi della donna.

Prima dell'incidente Forrester junior e Barber avevano litigato

Intanto, Xander, Flo e Zoe saranno sempre più convinti che a causare l'incidente della giovane, sia stato lo stilista.

Infatti quest'ultimo, poco prima, aveva avuto una brutta lite con la donna per il segreto dello scambio delle culle. Infatti Emma voleva svelare tutta la verità a Hope e per questo è stata minacciata da Thomas. Intanto, Brooke e Hope scopriranno che il Forrester junior poco prima che Barber avesse il terribile incidente, ci aveva litigato di brutto. E quindi le due donne inizieranno a farsi delle domande sulle dinamiche dell'incidente.

Successivamente, durante il ricordo della giovane attraverso una cerimonia, Justin noterà che la polizia non si sarà ancora pronunciata in maniera ufficiale, riguardo l'incidente che ha causato la morte di Emma. Proprio per questo, il ragazzo inizierà a pensare che possa esserci molto di più dietro a questa vicenda.

Steffy inviterà Hope ad una festa

Intanto la polizia farà emergere nuovi dettagli sull'incidente. In particolare, dalle indagini risulterà che poco prima che l'auto finisse nel burrone, Barber stava scrivendo un messaggio sul suo cellulare indirizzato ad Hope Logan. Quindi, secondo la polizia il motivo per cui l'auto della donna è precipitata potrebbe essere la disattenzione alla guida, mentre scriveva alla figlia di Brooke.

Poco dopo, Steffy inviterà Hope ad una festa sulla spiaggia insieme allo stilista e suo figlio, però Brooke non sarà per niente d'accordo e consiglierà alla figlia di lasciar perdere questo incontro e soprattutto, le dirà di stare lontana dal Forrester junior. Al contrario ci sarà Ridge Forrester che invece incoraggerà Hope a cogliere al volo questa occasione, in modo tale da uscire per distrarsi e svagarsi dopo le ultime vicende dell'ultimo periodo.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle puntate della prossima settimana di Beautiful per scoprire ulteriori novità. Intanto, per chi volesse recuperare le puntate precedenti della soap opera americana potrà farla mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.