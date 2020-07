Le anticipazioni americane di Beautiful si preannunciano ricche di novità. In seguito all'emergenza sanitaria, il modo di girare le scene sul set di una delle soap opera più longeve è cambiato. L'attrice Denise Richards, che interpreta il ruolo di Shauna Fulton, ha regalato ai fan uno spoiler involontario. Durante un'intervista ha rivelato che il suo personaggio si sposerà. Il marito della Richards sarà controfigura di Ridge Forrester in alcune scene intime.

Anticipazioni americane Beautiful: Shauna si sposa

Denise Richards, l'attrice che interpreta da qualche mese il ruolo di Shauna Fulton, ha regalato involontariamente un altro spoiler ai fan di Beautiful.

Durante un'intervista, Denise ha pronunciato alcune parole che hanno fatto capire che ci sarà una svolta romantica e un lieto fine per il suo personaggio, in quanto convolerà a nozze. L'attrice in un discorso ha rivelato: ''Da quando i telespettatori hanno visto il mio personaggio sposarsi'', ma questo accadimento non è ancora stato trasmesso nelle puntate andate in onda negli Stati Uniti, pertanto la Richards ha inavvertitamente dato un'informazione interessante al pubblico.

Il marito di Denise Richards controfigura di Ridge

Fra Shauna Fulton e Ridge Forrester ci sarà un avvicinamento. Da alcuni spoiler precedenti sembrerebbe esserci stata una scena sospetta fra i due, che è sfociata con un bacio davanti all'insegna luminosa di una chiesa, nella città di Las Vegas.

Lo scatto ha fatto fantasticare i fan della soap opera, riguardo a un possibile matrimonio fra Fulton e Ridge. Nel corso dell'intervista, Denise ha inoltre raccontato che suo marito Aaron Phypers, anche lui attore, l'ha accompagnata sul set ma non in qualità di ospite, bensì di attore, per recitare come controfigura di Ridge.

Aaron Phypers e Denise sul set di Beautiful insieme

Il marito della Richards ha diverse esperienze come attore ed in televisione. Oltre a recitare, Aaron è un imprenditore in campo medico. Sul set di Beautiful, Phypers ricoprirà il ruolo di controfigura dell'attore Thorsten Kaye, lo stilista Ridge, durante le scene intime con Shauna.

Non è chiaro se le parti interpretate dai coniugi siano scene d'amore, ma Denise, durante la trasmissione ha confermato implicitamente la cosa. Gli attori della soap opera, a detta dell'attrice a The Talk, ogni settimana vengono posti a controlli per verificare la loro salute e la produzione ha chiesto loro di coinvolgere i loro compagni per recitare nelle scene amorose sul set. In alternativa le riprese vengono effettuate con delle bambole o, nel caso di vicinanza fra più personaggi, si ricorre a manichini.