Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 21 novembre rivelano che per Marcello Barbieri arriverà il momento di dare una svolta importante alla sua vita, decidendo di rialzarsi dopo le gravi perdite subite per la fine della sua relazione con Adelaide: deciderà di cimentarsi nel settore degli elettrodomestici industriali.

Intanto, Ettore continuerà a portare avanti il suo piano, mentendo a Odile, che gli darà totale fiducia.

Marcello Barbieri cambia vita: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 novembre

Per Marcello comincerà il periodo in cui si ritroverà a riprendere in mano le redini della sua vita, ripartendo da zero dopo la fine della relazione con Adelaide, che gli ha causato un bel po' di problemi anche dal punto di vista finanziario.

Sarà pronto a voltare pagina e per farlo comincerà a interessarsi del settore degli elettrodomestici industriali, intenzionato a fare lì i suoi prossimi investimenti.

Per farlo Marcello avrà bisogno di un'ingente somma di denaro, che non possiede. Per tale ragione, si recherà in banca per chiedere un prestito, che gli verrà negato.

Rosa, preoccupata per il futuro del suo compagno, si rivolgerà a Tancredi per chiedergli una mano e fare in modo che Marcello possa ottenere quel prestito al più presto.

Marcello si infuria, Ettore bugiardo con Odile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 novembre rivelano che, quando Marcello scoprirà come sono andati i fatti, non la prenderà bene e si scaglierà contro Rosa, salvo poi cambiare idea e accettare la proposta di Tancredi.

Intanto, Ettore continuerà a portare avanti il suo piano legato alla gestione della nuova collezione per la Galleria Milano Moda, tenendo all'oscuro Odile della verità dei fatti.

Per Mimmo, invece, arriverà il momento di fare un’attenta riflessione legata al suo futuro professionale: sarà pronto a lasciare il corpo di polizia per iniziare un nuovo percorso lontano dalle forze armate.

Marcello aveva mandato all'aria le nozze imminenti con la contessa Adelaide

Negli episodi precedenti della soap, Marcello ha chiesto alla contessa di sposarsi al più presto, proponendole anche un trasferimento in un attico sempre a Milano, così da poter vivere serenamente la loro relazione.

Una promessa d’amore che non è durata a lungo, visto che, a pochi giorni dal fatidico sì, Barbieri ha fatto un passo indietro, comunicando alla contessa di non essere più certo dei suoi sentimenti, tanto da mandare all’aria l’imminente matrimonio.