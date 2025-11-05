Le anticipazioni relative alle puntate di Forbidden Fruit in onda dal 10 al 14 novembre su Canale 5 rivelano che Alihan Tasdemir scoprirà di aver accusato ingiustamente Halit Argun di essere stato l'amante della madre Fusun. Halit gli rivelerà infatti che era il suo ex socio in affari Tuncer, da poco defunto, ad aver avuto una relazione extraconiugale con Fusun. Tasdemir si sentirà in colpa per avergli fatto la guerra e prometterà ad Halit di divorziare da Ender. Quest'ultima non reagirà bene alla notizia mentre Zeynep deciderà di dare un'altra possibilità ad Alihan proprio a fronte del suo imminente divorzio.

Halit confessa ad Alihan: 'Non ero io l'amante di tua madre ma il mio ex socio Tuncer'

Halit dopo la morte di Tuncer, deciderà di raccontare ad Alihan la verità sulla relazione che l'ex socio aveva avuto in passato con sua madre Fusun. Halit consegnerà a Tasdemir i due orologi identici appartenuti a lui e all'ex socio e gli spiegherà che lui e Tuncer si erano fatti questo regalo dopo il primo successo ottenuto nel mondo degli affari. Alihan capirà dunque di aver accusato ingiustamente Halit e che l'orologio che aveva visto da bambino in casa della madre era appartenuto a Tuncer. Era quindi l'ex socio di Halit l'amante di Fusun.

Alihan si sentirà in colpa per aver accusato Argun senior e gli prometterà che porrà fine immediatamente al matrimonio con Ender.

Dopo di che, Alihan andrà da Hakan rivelandogli di aver fatto pace con Halit, mostrandogli pure i due orologi identici che sono stati all'origine del disguido.

Tasdemir vuole divorziare da Ender dopo aver fatto pace con Halit

Alihan comunicherà anche a Ender che lui e Halit hanno chiarito. Lui le chiederà il divorzio ma la donna non sarà disposta a concederglielo così facilmente, visto che si sentirà usata da lui. A villa Argun ci sarà una riunione di famiglia durante la quale Halit e Alihan comunicheranno di aver superato i loro dissapori e che Tasdemir, a breve, divorzierà da Ender. Erim rimarrà spiazzato da questa ennesima novità.

Zehra e Kemal, invece, avranno intenzione di ristrutturare la loro casa e, in attesa dell'ultimazione dei lavori, decideranno di trasferirsi a vivere a villa Argun suscitando la rabbia di Yildiz.

Zeynep respingerà le avance di Dundar e deciderà di dare un'altra possibilità a Alihan, dopo aver saputo che sta divorziando da Ender.

Continua il successo di Forbidden Fruit

Forbidden Fruit si conferma come una della soap tv più viste del pomeriggio di Canale 5 con una media che si aggira giornalmente intorno ai 2 milioni di telespettatori e uno share del 21%. Solo La forza di una donna fa meglio in termini di share, raggiungendo picchi del 27%.

È indubbio che Mediaset ha fatto centro scegliendo di puntare su prodotti made in Turchia per riempire il palinsesto di Canale 5, visto anche il successo che sta ottenendo La notte nel cuore, altra dizi turca in onda in prima serata sella rete ammiraglia sia la domenica che il martedì.