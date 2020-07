Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Temptation Island, il reality show delle tentazioni di cui ieri 9 luglio è andata in onda la seconda puntata in prima visione assoluta. Anche questa settimana non sono mancati i colpi di scena e le sorprese con tanto di un falò finale che ha visto protagonisti Sofia e Alessandro, dopo che quest'ultimo aveva chiesto a Filippo di poter rivedere al più presto la sua fidanzata. Per chi non avesse seguito la seconda puntata del reality show in televisione, potrà rivederla in replica streaming online sul sito web MediasetPlay.it oppure in televisione su La5.

Temptation Island 2020, la seconda puntata in streaming online su MediasetPlay e su La5

Nel dettaglio, infatti, per chi volesse riguardare la seconda puntata di Temptation Island di questa settimana, può rivederla collegandosi al sito web gratuito MediasetPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima free per tablet e cellulari, con la quale si potrà rivedere la puntata direttamente da un dispositivo mobile.

La replica di questo secondo appuntamento con il reality show, inoltre, sarà ritrasmessa anche in televisione sul canale free La5. La prima messa in onda è in programma per questa sera, venerdì 10 luglio in prime time alle 21.20 e poi sarà replicata ulteriormente domenica pomeriggio alle 17.15 sempre sul canale 30 del digitale terrestre.

Una puntata che come vi dicevamo è stata a dir poco densa di colpi di scena e di sorprese ed è stata caratterizzata dal falò di confronto finale tra Alessandro e Sofia. Lui non ha gradito gli atteggiamenti della fidanzata all'interno del villaggio delle tentazioni, dove si è lasciata andare con alcuni dei ragazzi single.

Nonostante tutto, però, alla fine i due hanno scelto di darsi una seconda chance e quindi di uscire insieme dal programma di Canale 5.

Manila si lascia andare con i tentatori, Andrea deluso da Anna

"Ogni singola cosa che ho fatto, ho capito che io ti amo", ha dichiarato Sofia al falò finale riuscendo in questo modo a commuovere ed emozionare il suo fidanzato e riprendendo così insieme il loro viaggio d'amore fuori dal contesto televisivo.

Occhi puntati in questa seconda puntata di Temptation Island 2020 anche su Manila Nazzaro che all'interno del villaggio si sta lasciando andare con i single, al punto da far ingelosire il suo fidanzato Lorenzo. Anche Andrea non ha gradito i discorsi fatti dalla sua fidanzata Anna nel corso della settimana e ha chiesto a Filippo di poterla incontrare al più presto al falò finale. Non si esclude, quindi, che nel corso della terza puntata di giovedì prossimo possa esserci un nuovo, attesissimo, confronto.