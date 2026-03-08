Oggi, 8 marzo, è stata trasmessa in tv l'ultima puntata del pomeridiano di Amici: tra due settimane, infatti, inizierà il serale e a sfidarsi saranno 17 talenti. Gli insegnanti hanno esaminato i ragazzi ancora senza maglia oro e li hanno promossi quasi tutti: a passare alla fase successiva del programma, infatti, sono stati 10 cantanti e 7 ballerini.

L'ultima eliminazione del pomeridiano di Amici

Manca pochissimo all'inizio del serale di Amici e finalmente è stato completato il cast che debutterà il 21 marzo su Canale 5.

La puntata che ha chiuso la fase pomeridiana del talent, infatti, è stata interamente dedicata agli esami dei ragazzi ancora in bilico: dopo una serie di "no" di Anna Pettinelli, la produzione ha deciso di abbassare a due il numero di "sì" necessari per accedere al prime time.

Gli insegnanti hanno bocciato una sola titolare: la ballerina Giulia non ha convinto né Emanuel Lo né Alessandra Celentano ed è stata costretta ad abbandonare la scuola definitivamente.

L'esito di tutti gli esami

Grazie alla nuova regola che è stata introdotta dalla produzione, molti titolari di Amici sono passati al serale nonostante il parere contrario di un insegnante della loro categoria.

I docenti hanno promosso 10 cantanti, ovvero: Caterina, Riccardo, Plasma, Opi, Angie, Michele, Lorenzo, Gard, Elena e Valentina.

I 7 ballerini che hanno superato l'esame, invece, sono: Emiliano, Alex, Simone, Kiara, Alessio, Nicola e Antonio.

Alcune di queste verifiche saranno trasmesse su Canale 5 il 9 marzo (all'interno del daytime), ma essendo registrate si sa già come sono andate a finire.

Conto alla rovescia per l'esordio in prima serata

Il meccanismo del serale di Amici dovrebbe essere lo stesso delle passate edizione: tre squadre capitanate da coppie di professori si sfidano in tre manche e chi perde vede un proprio allievo a rischio eliminazione.

Ad avere l'ultima parola sia sulla gara che sulle esclusioni sono i giudici del cast, ovvero tre personaggi famosi esperti di canto e di ballo.

Al momento non è ancora stata svelata la commissione esterna di quest'anno, ma si vocifera che potrebbe essere rivoluzionata rispetto alla passata stagione.