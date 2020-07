Il profilo Instagram della galleria degli Uffizi ha recentemente paragonato la bellezza di Chiara Ferragni a quella di Venere nel celebre dipinto di Sandro Botticelli. A molti non è piaciuto questo accostamento. Sui social si è generata una polemica su tale paragone. Per la precisione, il profilo degli Uffizi ha definito la moglie del rapper Fedez un mito dei giorni nostri, una figura simile a una divinità, con tanto di sostenitori e haters. Gli Uffizi hanno parlato di Ferragni come di un "fenomeno sociologico", capace di raccogliere innumerevoli follower. L'esempio di Chiara Ferragni, a detta dello staff del museo fiorentino, fotograferebbe un' "istantanea del nostro tempo".

Chiara Ferragni: l'hashtag torna in tendenza su Twitter

Dopo l'accostamento di Chiara Ferragni con la Venere del Botticelli, l'hashtag #Ferragni è tornato di nuovo in tendenza su Twitter. Di recente l'influencer, moglie di Fedez e madre del piccolo Leone Lucia, ha partecipato a un servizio fotografico presso il museo degli Uffizi a Firenze, con tanto di complimenti da parte dello staff della galleria. Complimenti che, tuttavia, sono stati pesantemente criticati sul web. Infatti, i follower del profilo Instagram del museo non hanno tollerato l'accostamento di Chiara Ferragni al celebre dipinto di Botticelli. Ricordiamo come negli ultimi tempi, Chiara Ferragni sia tornata a far parlare di sé anche grazie a un brano composto con la cantante Baby K: "Non mi basta più".

Questione di marketing

Come ha espresso il portale Gossip e TV, che si è occupato della vicenda, l'accostamento da parte dello staff degli Uffizi potrebbe essere stata una pura questione di marketing, in quanto dopo la pandemia da coronavirus, un volto come la Ferragni (che vanta milioni e milioni di follower su Instagram a livello internazionale) potrebbe giovare non poco alla pubblicità del museo stesso.

Insomma, Chiara Ferragni potrebbe promuovere il turismo a Firenze, rinomata per essere la culla del Rinascimento italiano. Molti però hanno contestato allo staff degli Uffizi il fatto che il paragone tra Chiara e Venere sia stato altamente provocatorio. Al momento, le polemiche da parte degli utenti IG non sono state replicate né dagli Uffizi, né tantomeno dall'influencer di Cremona.

Intanto Fedez va in Puglia

Polemiche o meno, i Ferragnez continuano a perseguire i loro affari. Il marito di Chiara, Fedez, a breve sarà a Lecce per Dior. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista musicale, tramite alcune storie postate su Instagram. Il rapper si troverà in Puglia in data 19 luglio per presenziare all'evento Battiti Live che, come ogni anno, sarà proposto su Italia 1. Fedez ha parlato del progetto Dior al quale parteciperà, definendolo: "fighissimo".