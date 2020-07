Nelle ultime ore sono circolate in rete alcune indiscrezioni concernenti il Festival di Sanremo 2021: fra i concorrenti della kermesse in arrivo potrebbe esserci Claudio Lippi.

In un intervento esclusivo concesso all'Adnkronos, il conduttore milanese ha rilasciato alcune dichiarazioni, specificando che la musica rimane il suo primo amore e, in virtù di questa passione, si presenterà alle selezioni del prossimo Festival sanremese.

Il conduttore afferma che parteciperà alle selezioni di Sanremo 2021

Così come trapela dalle sue dichiarazioni rilasciate all'Adnkronos, Claudio Lippi è deciso a prendere parte al Festival di Sanremo.

Nell'intervista all'Adnkronos, il conduttore milanese non ha nascosto che salire sul palco del Teatro Ariston rappresenta il sogno che intende esaudire prima di morire. "Non conosco e non voglio nemmeno sapere i discorsi delle majors. Alla fine sarà l'azienda a dover decidere", ha aggiunto nel suo intervento, speranzoso che i risultati delle selezioni non dipendano dalle case discografiche.

In base a quanto dichiarato, Lippi ha già tentato nel 2020 di partecipare al Festival di Sanremo. Ma nel suo tentativo si è mosso in ritardo rispetto ai tempi stabiliti per l'inoltro delle candidature alle selezioni dei concorrenti.

Reduce dal ruolo di co-conduttore de "La prova del cuoco" al fianco di Elisa Isoardi, Lippi ha in passato pensato anche di poter condurre il Festival.

Un sogno un po' sfumato quest'ultimo, tuttavia lui sente di avere quantomeno diritto di provare a partecipare alla kermesse sanremese come concorrente. Se fosse confermata, la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 sarebbe un'ottima notizia per Lippi, che ha recentemente appreso della chiusura del programma "La prova del cuoco".

Il cooking show, infatti, non è stata confermata nel palinsesto Rai del prossimo autunno.

La carriera da cantante di Lippi

La carriera da cantante cominciò ancor prima di quella da conduttore per Claudio LIppi. Negli anni '60 infatti esordì prima come solista, poi come membro del gruppo I crociati. Nel 1966 l'artista milanese ottenne il suo primo successo discografico con il rilascio del brano Per ognuno c'è qualcuno (versione italiana di Everybody Loves Somebody di Dean Martin).

Di recente ha coperto i ruoli di concorrente e di giurato speciale del programma Tale e quale show, format sulle imitazioni condotto da Carlo Conti.

Così come da lui stesso spiegato nell'intervista concessa all'Adnkronos, Lippi tiene molto al rapporto con il pubblico: "Per me è fondamentale il rapporto col pubblico e anche ora, quando faccio i miei spettacoli, privilegio soprattutto la piazza".

Il conduttore considera la bellezza 'il contenitore' di una persona

Riattivatosi su Instagram nelle ultime ore, Claudio Lippi ha condiviso con il web un post contenente alcune pagine del nuovo numero di "Di tutto", sul quale figura una sua intervista esclusiva.

Alla rivista di gossip, l'aspirante concorrente di Sanremo 2021 ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla "bellezza".

"Io chiedo al mondo di non considerare la bellezza solo per la parte estetica, perché il corpo di un uomo o di una donna sono solo il contenitore, è come un tortellino senza ripieno", si legge nell'intervista.