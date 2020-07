Nuove ed emozionanti punate di 'DayDreamer- Le Ali del sogno' attendono i telespettatori di Canale 5 nel corso dei prossimi mesi, dove le vicende saranno incentrate sul rapporto tra Can Divit e Sanem Aydin. La ragazza starà per realizzare il suo sogno di scrittrice e sembrerà che il suo primo libro sia prossimo alla pubblicazione grazie all'aiuto di Yigin. Proprio quest'ultimo, con uno stratagemma, farà credere alla giovane che Can abbia bruciato il suo manoscritto. Un fatto che porterà i due fidanzati ad avere una pesante lite al termine della quale, Can deluso e amareggiato per le false accuse, deciderà di abbandonare Sanem e Instanbul per un anno intero.

DayDreamer, puntate turche: Yigin mette zizzania tra Can e Sanem

La relazione tra Can e Sanem nel corso delle prossime settimane avrà un'evoluzione, dopo che il fotografo riuscirà finalmente a svelare alla sua amata che è lui l'Albatros tanto cercato. Da qui, per i due innamorati, comincerà una nuova vita, anche se non priva di ostacoli. A mettere i bastoni tra le ruote alla coppia arriverà Yigin, il quale riuscirà a far creder a Sanem di essere in contatto con un'importante casa editrice americana interessata alla pubblicazione del suo libro. Per tale motivo, la ragazza dovrà consegnare entro pochi giorni almeno venti pagine del suo manoscritto. Sanem però, si ritroverà senza idee.

Anticipazioni DayDreamer: Sanem trova ispirazione per il libro nel suo diario

Mentre Sanem cercherà ispirazione per scrivere il suo libro, Can comincerà a sospettare che Ygit stia bleffando sull'offerta della casa editrice d'oltreoceano e comincerà a indagare con l'aiuto di un amico. Can inoltre, non riuscirà a nascondere la gelosia nei confronti dell'uomo, dopo essersi accorto dell'interesse che ha per Sanem.

Quest'ultima intanto, deciderà di utilizzare il diario scritto sin dall'inizio della sua conoscenza con Can per il suo manoscritto ma, per fare ciò avrà bisogno del consenso del diretto interessato. Per tale motivo Aydin gli consegnerà il diario. Dagli spoiler si verrà a sapere che Can si dirigerà al capanno per leggere in tranquillità quanto consegnatogli dalla sua amata.

Sanem accusa Can di averle distrutto il libro, lui se ne va da Instanbul

Il tempo stringe e Sanem avrà bisogno urgentemente del consenso di Divit per non perdere l'occasione con la casa editrice americana. Per tale motivo lei e Yigit si dirigeranno al capanno. Mentre Sanem rimarrà in macchina, Yigit riuscirà a trovare il diario e ne leggerà alcune pagine, approfittando dell'assenza temporanea di Can. Yigit dopo aver letto le prime righe, in preda alla collera e alla gelosia, getterà il diario tra le fiamme del caminetto e andrà via, poco prima dell'arrivo di Can. Successivamente, Yigin fingerà di essere appena arrivato e farà notare che il diario di Sanem sta bruciando tra le fiamme. Can si ustionerà una mano nel tentativo di salvarlo mentre Sanem, accorsa a seguito delle urla dei due uomini, vedrà Yigit riverso a terra privo di sensi a seguito di una spinta di Can.

L'uomo verrà trasportato in ospedale dove i medici diranno che rischia la paralisi. Can sarà sconvolto e cercherà di spiegare a Sanem di non aver voluto fare del male a Yigit. Sanem sarà spaventata e accuserà Can di aver distrutto il suo libro e di non averla mai amata. Can non riuscirà a far valere le sue ragioni e sarà per tale motivo che deciderà di andarsene. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che il fotografo lascerà Sanem e Instanbul per circa un anno, lasciandosi tutto alle spalle, compresa l'agenzia pubblicitaria.

In attesa di conoscere gli sviluppi su questa vicenda, si ricorda che la soap tv DayDreamer, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45 circa.