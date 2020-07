Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che Polen verrà a scoprire che la donna che ha rubato il cuore di Can è Sanem. La giovane fisica, con l'aiuto di Aylin, dichiarerà guerra alla dipendente della Fikri Harika.

Ricordiamo che in Italia la soap opera va in onda ogni giorno alle ore 2 e 50 del pomeriggio circa su Canale 5. La fiction racconta la storia d'amore simpatica e travagliata tra Can, proprietario di una importante agenzia pubblicitaria, e Sanem, sua nuova dipendente. Il loro amore viene ostacolato da Emre, fratello di Can, il quale è fidanzato con un'acerrima nemica dell'azienda.

Ad aggravare la situazione è stato il ritorno di Polen, ex fidanzata del fotografo, la quale vuole a tutti i costi riconquistare il suo cuore.

Anticipazioni turche: Polen contro Sanem

Nelle scorse puntate abbiamo visto un avvicinamento sempre più forte tra Sanem e Can. Nonostante il fotografo abbia dichiarato a cuore aperto i suoi sentimenti, Sanem non è ancora riuscita a dirgli quello che prova. La ragazza infatti è devastata dai sensi di colpa, poiché è stata costretta a tramare alle sue spalle. Pertanto, nelle scorse puntate Aydin si era convinta a dichiararsi, ma si è ritrovata d'avanti Polen nell'abitazione del fotografo. La giovane fisica ha subito notato la simpatia di Sanem e l'ha presa a cuore, essendo all'oscuro dei sentimenti che Can prova per lei.

Nelle prossime puntate vedremo che una sera, poiché Can non rientra a casa, Polen chiede aiuto a Sanem. La giovane dipendente della Fikri Harika le indica il rifugio segreto del fotografo. In quell'occasione, la fisica si troverà d'avanti la scena di Can che guarda con amore le foto di Sanem e capirà così che lei è la donna di cui si è innamorato.

In seguito a questa rivelazione, con l'aiuto di Aylin che vuole a tutti i costi liberarsi di Sanem, Polen dichiara guerra ad Aydin. Sanem, dal suo canto, è costretta ad accettare la sfida e inizierà il conflitto tra le due.

Anticipazioni turche: Can sente la pressione di Polen

Secondo le anticipazioni turche, Polen sarà molto invadente nell'azienda del suo ex fidanzato.

A causa di ciò, infatti, la giovane si troverà addirittura coinvolta in una cena con Can, Levent e Sanem. In quell'occasione, poiché il proprietario della Fikri Harika non le riserverà le attenzioni che vorrebbe, Polen finirà per bere più del dovuto e lui sarà costretto ad accompagnarla in braccio nella sua stanza. Can, dal suo canto, decide di allontanarsi per un po' dalla sua abitazione dicendo che vuole stare un po' da solo, lasciandola così senza alcuna notizia. Sarà a quel punto che la bella fisica chiederà aiuto a Sanem per rintracciare il suo ex fidanzato.