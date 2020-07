Nelle prossime puntate di Beautiful che i fan italiani vedranno su Canale 5 prossimamente, Thomas diventerà sempre più aggressivo e paranoico, arrivando a prendersela con il figlio Douglas. Quest'ultimo infatti, scoprirà che Beth è viva ascoltando una conversazione telefonica del padre, il quale lo minaccerà dicendogli che lo allontanerà da Hope qualora non mantesse il segreto su ciò che ha sentito. Il bambino, quindi, si ritroverà suo malgrado, a far fronte alla rabbia del genitore che sembrerà sempre più ossessionato da Hope.

Beautiful anticipazioni americane: Hope accetta di sposare Thomas per il bene di Douglas

Nelle puntate di Beautiful già andate in onda negli Stati Uniti, il segreto sullo scambio di culle comincerà a coinvolgere sempre più persone. Dopo Xander e Thomas, anche Emma verrà a conoscenza che Beth è viva, ma la ragazza avrà un incidente mortale proprio mentre si accingerà a dire la verità a Hope. A causare la sua morte, come rivelano le anticipazioni, sarà Thomas, il quale sembrerà essere sempre più fuori controllo e disposto a tutto pur di tenere legata a sé Hope. Quest'ultima intanto, avrà accettato di sposare il giovane stilista ritenendola l'unica soluzione per fare da madre al piccolo Douglas.

Douglas scopre che Beth è viva nelle prossime puntate di Beautiful

Proprio il figlio di Thomas ascolterà una conversazione telefonica tra il padre e Flo, dalla quale capirà che Phoebe è Beth. Douglas quindi avrà sentito con le sue orecchie che la figlia di Hope è viva e comincerà a chiedere spiegazioni a Thomas.

Quest'ultimo, accortosi dell'inaspettato ascoltatore, cercherà di depistarlo, ma il bambino sarà pienamente consapevole di ciò che ha ascoltato. Sarà a questo punto che Thomas non riuscirà a trattenere la rabbia e afferrerà con forza il figlio, ordinandogli di mantenere il silenzio e arrivando a minacciare di partire per New York con Hope lasciandolo solo.

Spoiler Usa: Thomas minaccia il figlio affinché mantenga il segreto su Beth

Il castello di bugie intorno alla morte presunta di Beth sarà ben presto destinato a crollare. Thomas ne sarà consapevole e sarà per questo motivo che se la prenderà con Douglas cercando di manovrarlo utilizzando anche le minacce. Il Forrester, pur di non perdere Hope, arriverà a sostituire le foto di Caroline con quelle della Logan, dicendo al bambino che ora la sua mamma è Hope. Facendo leva sull'attaccamento di Douglas per Hope quindi, Thomas cercherà in tutti i modi di non far venire a galla la verità su Beth. Il giovane stilista arriverà anche a pianificare una fuga con la moglie, ancora ignara di tutto ciò che sta accadendo alle sue spalle.

In attesa di scoprire come si comporterà Douglas nelle prossime puntate, si ricorda che la soap tv Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 13:40.