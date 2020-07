Nuove puntate ricche di colpi di scena attendono i fan italiani di Una vita nel corso delle prossime settimane. Secondo quanto già andato in onda in Spagna, si viene a sapere che il matrimonio tra Rosina e Liberto entrerà in crisi a causa di Genoveva. La nuova dark lady di Acacias infatti, pur di vendicarsi dei suoi vicini, non esiterà a sedurre il marito di Rosina, il quale verrà cacciato di casa dalla moglie una volta scoperto il tradimento. Poco dopo, l'uomo finirà anche in carcere con l'accusa di aver abusato di Genoveva. Sarà Felipe ad occuparsi della sua difesa, riuscendo non solo a farlo uscire di prigione, ma anche a farlo tornare a vivere con Rosina in attesa che inizi il processo a suo carico.

Liberto cede alle avance di Genoveva e tradisce Rosina

Tra poche settimane i fan di Una vita rimarranno con il fiato sospeso a causa della vicenda che vedrà protagonisti Liberto e Rosina. Il loro matrimonio entrerà in crisi dopo che i coniugi avranno perso gran parte della loro fortuna nella truffa del Banco americano. Sarà Genoveva ad approfittare ulteriormente della situazione, facendo cadere in tentazione Liberto, il quale non riuscirà a resistere al fascino della Salmeron. Colto in fragrante, Liberto verrà cacciato di casa da Rosina, la quale non sembrerà aver nessuna intenzione di perdonare il tradimento.

Una vita, spoiler spagnoli: Liberto in carcere con l'accusa di violenza

Stando alle anticipazioni provenienti dalla Spagna, ben presto tutti i vicini verranno a conoscenza del tradimento di Liberto con Genoveva, compreso Alfredo Bryce, il marito della donna.

Il banchiere non sarà disposto a passare per la barzelletta del quartiere e denuncerà Liberto con la falsa accusa di violenza ai danni di Genoveva. Grazie ad un falso testimone pagato da Alfredo, Liberto verrà arrestato dalla polizia. I vicini non tarderanno a capire che Liberto è innocente e che sarà stato vittima di un complotto ordito dai coniugi Bryce.

Da quanto si apprende inoltre, Felipe assumerà la difesa di Liberto e riuscirà a farlo scarcerare in attesa del processo.

Rosina accetta di riaccogliere Liberto in casa nelle prossime puntate di Una vita

Nel corso delle prossime settimane, i telespettatori di Una vita vedranno come Felipe cercherà di convincere Rosina a riaccogliere in casa il marito.

In questo modo, Liberto potrà avere una possibilità di essere prosciolto, dimostrando al giudice l'impossibilità di essersi potuto macchiare di un crimine così vile. Rosina faticherà a comprendere le ragioni di Felipe ma, nonostante tutto, darà il permesso affinché il marito torni a vivere sotto il suo stesso tetto. Ciò non porterà al perdono della Rubio, la quale sembrerà faticare a dimenticare l'infedeltà di Liberto.

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda legata a Liberto e alla falsa accusa di violenza, si ricorda che la soap tv Una vita va in onda tutti i pomeriggi su canale 5 a partire dalle 14:10. Il sabato invece, è previsto un appuntamento serale su Rete 4 in prima serata.