Tornano le anticipazioni della soap americana Beautiful riguardanti ciò che andrà in onda dal 27 al 31 luglio su Canale 5. In particolare, le vicende saranno incentrate su Thomas e sulla sua ossessione per Hope. Il giovane stilista, disposto a tutto pur di avere la figlia di Brooke tutta per sé, non esiterà a mettere in cattiva luce Liam, arrivando a mettergli una sostanza stupefacente nel bicchiere in occasione di un pomeriggio di festa a casa di Steffy. A seguito di ciò, Liam comincerà ad essere euforico e ad infastidire Hope, facendo così il gioco di Thomas. Novità anche per Wyatt e Flo, i quali saranno sul punto di andare a convivere.

Thomas droga Liam nelle prossime puntate di Beautiful

Steffy ha organizzato un pomeriggio da passare tutti insieme invitando anche Hope e Thomas. Liam non prenderà bene la presenza del Forrester, ma farà buon viso a cattivo gioco non perdendo occasione di mettere in guardia la sua ex moglie dall'uomo. Hope, intanto, felice di riabbracciare Phoebe, la prenderà in braccio chiamandola Beth. Intanto, proprio Thomas si preparerà ad attuare un nuovo piano diabolico. Il giovane stilista, infatti, vorrà mettere in cattiva luce il suo rivale agli occhi di Hope e per tale motivo, verserà nel suo bicchiere una misteriosa sostanza che si scoprirà essere una droga.

Liam sotto l'effetto degli stupefacenti infastidisce Hope

A causa della sostanza stupefacente, Liam comincerà a comportarsi in modo strano, tanto da risultare euforico e destare il disappunto di Hope, la quale non potrà fare a meno di notare come il suo ex marito sia superficiale. Dalle anticipazioni su quanto in onda sino al 31 luglio, proprio Thomas, approfittando del folle comportamento di Liam, comincerà a insinuare in Hope dei sospetti su di lui.

Beautiful, trame 27-31 agosto: Wyatt chiede a Flo di vivere insieme

Mentre Liam sarà del tutto inconsapevole del fatto di essere sotto l'effetto di droga, il fratello Wyatt chiederà a Flo di andare a vivere con lui. Una svolta importante per i due giovani che potrebbero ricominciare una nuova vita insieme.

Flo sarà preoccupata anche per l'imminente partenza della madre Shauna, la quale sentirà nostalgia di casa e vorrà ritornare a Las Vegas. Ora che Flo è sistemata ed è vicina a Wyatt, per la donna non ci sono impedimenti alla partenza. Wyatt, invece, avrà il timore che Quinn non prenda bene la notizia della partenza dell'amica.

Questo e molto altro nelle prossime puntate di Beautiful, in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Per chi si fosse perso qualche episodio precedente, questi si potranno rivedere collegandosi al sito Mediaset Play.