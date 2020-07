Alfonso Signorini in queste ore sta definendo il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che partirà anticipatamente a settembre visto il successo di ascolti ottenuto questa primavera. I provini vanno avanti senza sosta per completare il gruppo di concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa entrando nella casa più spiata d'Italia. Per quanto riguarda gli opinionisti, la questione è un po' diversa. Se sembra confermatissimo il cantante di "Su di noi" Pupo, non si conosce ancora il nome della donna che lo affiancherà. In queste ore sono trapelati alcuni nomi sia di papabili concorrenti, sia di possibili ospiti esclusivi e opinioniste.

Giulia De Lellis o Loredana Lecciso in lizza per il posto di opinionista al Grande Fratello Vip

Nei giorni scorsi girava voce che a prendere il posto di opinionista accanto a Pupo, dopo Wanda Nara sarebbe stata la compagna di Albano, Loredana Lecciso. In queste ore però, sempre più insistentemente è saltato fuori il nome dell'influencer Giulia De Lellis. Pare che Signorini sia indeciso tra le due, ma che alla fine dovrebbe spuntarla la giovane fidanzata di Andrea Damante. Addirittura sembra che in un primo momento il conduttore gli avesse chiesto di partecipare al reality con Damante.

La De Lellis è una delle influencer più seguite soprattutto tra i più giovani e sicuramente in termini di ascolti sarebbe una scelta vincente per la Mediaset.

Ma stando alle ultime indiscrezioni pare che Signorini abbia in tasca un altro scoop per il suo programma, un noto personaggio che sarebbe ospite fisso in ogni puntata settimanale.

Maria De Filippi potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip in veste di super ospite settimanale

Alfonso Signorini avrebbe pensato di avere al Grande Fratello Vip 5 la conduttrice Maria De Filippi come super ospite settimanale.

Il conduttore nella prossima edizione vorrebbe alzare ancora di più l'asticella puntando a ospiti e concorrenti difficili da convincere come appunto la regina di Canale 5, Maria De Filippi. Pare che Alfonso abbia espresso il desiderio di avere la conduttrice di C'è posta per te, Uomini e Donne e Amici sin da subito.

Le trattative sarebbero in queste settimane ancora in corso. Riuscirà Alfonso Signorini a convincere Maria De Filippi e ad averla come ospite esclusivo e fisso delle puntate settimanali? Non resta che aspettare ulteriori indiscrezioni e indizi a riguardo. Intanto, si vocifera anche che sempre Signorini avrebbe puntato su un concorrente straniero molto amato e conosciuto in Italia grazie ad alcune fiction di successo di cui è protagonista in onda nel periodo estivo. Si tratta dell'attore Can Yaman, ma la possibile trattativa per portarlo all'interno del reality sembra risultare tortuosa.