Giulia Quattrociocche è incinta, i rumors sulla dolce attesa dell'ex tronista di Uomini e Donne giravano già da qualche giorno. Il Gossip, in particolare, si era diffuso riguardo a un nuovo fidanzamento dell'ex tronista, con un uomo insieme al quale convive e da cui aspetterebbe un bambino. Daniele Schiavon, ex corteggiatore di lei, nella giornata di martedì 7 luglio, ha confermato le voci, affermando che la notizia è vera ma ha aggiunto di non essere lui il padre.

Giulia Quattrociocche convive ed è incinta: la conferma di Daniele Schiavon

Daniele Schiavon è l'ex corteggiatore che è stato scelto dalla tronista Giulia Quattrociocche.

La coppia si è innamorata nel 2019 all'interno del dating show di Maria De Filippi e ha iniziato subito una relazione. La storia d'amore fra i due ragazzi romani, però, è durata solo qualche mese.

Da qualche giorno in rete circolavano voci riguardo a una possibile gravidanza dell'ex tronista con un altro uomo e Daniele Schiavon, attraverso un video pubblicato sul suo profilo social, ha confermato questi rumors. Schiavon ha tenuto a precisare che non è lui il padre del bambino: ''Voglio fare questo video perché mi state scrivendo e mi state dicendo che diventerò padre, ma non è così. Sono venuto a sapere che Giulia è incinta, convive".

Daniele Schiavon non porta rancore nei confronti di Giulia Quattrociocche

Daniele ha proseguito dicendo: ''Sono molto contento veramente, senza rancori, senza niente. Era tutto ciò che voleva, avere una famiglia e tutto quanto. Con me non c'è riuscita. Sono contento per lei''. Schiavon ha inoltre detto che, fra i suoi piani, c'è quello di avere dei figli nella vita: ''Mi dispiace per voi, ma un giorno diventerò anche io padre''.

Sembra quindi finita bene la relazione fra Giulia e Daniele, il quale non porta nessun risentimento nei confronti della sua ex fidanzata e ha usato delle belle parole nei suoi confronti.

La storia fra Daniele e Giulia Quattrociocche

L'ex tronista romana non ha mai avuto una passione per il mondo virtuale e, attualmente, non ha un account Instagram e non ha rilasciato ancora nessuna dichiarazione in merito alla piacevole notizia della sua gravidanza.

Dopo la fine della sua storia d'amore con Daniele è sparita dal web. Il termine della relazione fra Quattrociocche e Schiavon risale a marzo, quando l'influencer romano aveva dichiarato che la sua storia d'amore era terminata, ma non a causa di tradimenti. Probabilmente, fra le motivazioni che avevano portato la coppia alla rottura ha influito la gelosia. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete nei mesi scorsi, Daniele sarebbe andato spesso a ballare con gli amici e probabilmente ciò è stato motivo di discussione con l'ex compagna, che non vedeva di buon occhio la cosa. Schiavon aveva precisato che non c'era stato nessun tradimento fra di loro, ma era venuta a mancare la fiducia nel loro rapporto.