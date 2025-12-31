Molti concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello hanno deciso di riunirsi per festeggiare il Capodanno, ma tra questi non ci sono Rasha Younes e Omer Elomari. Interpellata in live sull'assenza della coppia al party che ha organizzato con gli altri ex coinquilini, Giulia Saponariu avrebbe risposto dicendo che i Rashmer non ci saranno e che nessuno avrebbe gradito la loro presenza.

La battuta piccata di Giulia sui Rashmer

Il 31 dicembre ci sarà una reunion del Grande Fratello 2025, ma non tutti i concorrenti parteciperanno.

Per attendere l'arrivo del 2026, infatti, molti ex inquilini della casa hanno deciso di riunirsi a Roma e in questi giorni ne hanno parlato in live con i fan.

L'altra sera, ad esempio, Simone e Giulia hanno chiacchierato con le persone che li seguono su TikTok e hanno fatto l'elenco di chi sarà presente al party di Capodanno che hanno organizzato.

Com'era noto già da una settimana, i Rashmer non si ricongiungeranno con il resto del gruppo, e questa decisione sembra essere stata condivisa da entrambe le parti.

"Capodanno con Rasha e Omer? No, ma chi li vuole", avrebbe affermato Giulia mentre era in diretta sui social.

#rashmer live di Simone ieri sera

: Rasha e Omer saranno con voi a capodanno ?

Risposta di Giulia :no ma chi li vuole 💀

Rasha ha visto proprio bene quando è uscita — spike ..perché da solo mi sento cattivo (@RebelRed49) December 30, 2025

La finalista dell'ultima edizione del reality, dunque, avrebbe preso le distanze dalla coppia Younes-Elomari nonostante nella casa avesse un bel rapporto con tutti e due.

I commenti dei fan su X

La frecciatina che Giulia avrebbe lanciato a Rasha e Omer in queste ore, non è piaciuta alla maggior parte dei sostenitori della coppia nata nella casa del Grande Fratello.

"Rasha ha visto proprio bene quando è uscita, questa è la vera Giulia", "Che falsi, la verità è che stanno rosicando", "Non mi sorprende questa risposta", "Simone ha cercato di smorzare, ma ormai l'aveva detto", "Giulia è sempre stata una finta buona", "Rasha ci ha visto lungo su di lei, infatti si è rivelata per quello che è", "Secondo me sono loro che non vogliono stare con lei", "Giulia è una vipera", si legge su X in queste ore.

La decisione di non passare insieme il Capodanno

Anche se non saranno con gli altri concorrenti del Grande Fratello, Rasha e Omer passeranno il Capodanno separati.

Nelle ultime ore, infatti, la ragazza ha comunicato ai fan che il compagno rimarrà con la sua famiglia fino al 3 gennaio, dopodiché si ricongiungeranno.

"Siamo stati insieme a Natale e per il suo compleanno, è giusto che stia anche con i suoi. Non ci siamo lasciati, però", ha spiegato la giovane nel corso di una diretta che ha fatto su TikTok l'altro giorno.

I Rashmer, dunque, non festeggeranno l'arrivo del 2026 né insieme né con le persone con le quali hanno convissuto negli ultimi tre mesi davanti alle telecamere.