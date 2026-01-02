Stavolta Javier Martinez non le ha mandate a dire: anche se con la sua solita educazione, il pallavolista ha deciso di rispondere a tono a tutte quelle persone che da quasi un anno criticano o giudicano negativamente il suo rapporto con Helena Prestes. In diretta su TikTok, infatti, il 30enne ha consigliato agli haters di farsi aiutare da qualcuno per risolvere i problemi che li spingerebbero a scrivere cattiverie sui social.

Lo sfogo di Javier in diretta social

Da circa un anno Helena e Javier vengono presi di mira dalle critiche di chi non crede nel loro amore, attacchi che spesso supererebbero il limite del rispetto per l'essere umano.

Mentre era in live su TikTok con la fidanzata la sera del 1° gennaio, Martinez si è imbattuto in qualche commento negativo e ha voluto rispondere con educazione ma in modo deciso.

"Io spero che chi scrive queste cose abbia tra i 10 e i 13 anni, perché se ne avete dai 20 in su vuol dire che avete problemi veramente gravi. Fatevi controllare da uno molto bravo", ha detto l'ex concorrente del Grande Fratello nel corso della diretta che ha condiviso con la compagna giovedì scorso.

Javier non ha letto a voce alta i messaggi che lo hanno infastidito, ma ci ha tenuto a replicare per non far pensare agli haters che hanno ragione.

L'appoggio dei fan per gli Helevier

Lo sfogo di Javier non è passato inosservato, anzi molti fan della coppia nata al Grande Fratello hanno deciso di esporsi per unirsi a Martinez nella "battaglia" contro gli haters.

"Questa gente è davvero limitata", "Quando si renderanno conto che stanno facendo brutte figure da un anno?", "Non ci libereremo mai di queste disagiate, sono pazze", "Andrebbero curati, ha ragione lui", "Basta con queste cattiverie", "Loro sono sereni e innamorati alla faccia degli haters, questa è l'unica cosa che conta", "Li ha asfaltati con educazione, bravo", "Ha servito come sempre", "Non vogliono capire, problemi loro", si legge su X in queste ore.

Il Capodanno di Helena e Javier

In questi giorni sul web si è parlato molto del romantico Capodanno di Helena e Javier: dopo aver passato il Natale in famiglia, quelli che al Grande Fratello venivano chiamati gli Helevier hanno deciso di concedersi una fuga d'amore in un agriturismo immerso in un bosco dell'Umbria.

Per attendere l'arrivo del 2026, inoltre, Prestes e Martinez non hanno voluto nessuno se non la loro cagnolina Amy.

Tra poco più di un mese, per la precisione il 7 febbraio, la modella e il pallavolista festeggeranno il loro primo anniversario e sicuramente i fan li omaggeranno con dediche e regali, come hanno fatto per tutte le occasioni speciali che ci sono state da quando sono usciti dalla casa.