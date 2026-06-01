Negli ultimi giorni sul web si è parlato molto di tre protagonisti dell'edizione di Uomini e donne che si è conclusa la scorsa settimana, in particolare di una coppia che sarebbe entrata in crisi a causa di una "terza incomoda". Dopo aver informato Lorenzo Pugnaloni del gelo che sarebbe calato tra lei e Alessio Pili Stella per colpa di Rosanna Siino, Debora Bragetti ha fatto dietrofront e ha ridimensionato tutto con una nuova intervista.

L'accusa di Debora e la replica di Rosanna

Lo scorso weekend Lorenzo Pugnaloni ha attirato l'attenzione dei fan di Uomini e donne diffondendo una confidenza che gli avrebbe fatto Debora: "Lei e Alessio sono in crisi per colpa di Rosanna, che lo tempesterebbe di chiamate anche di notte".

La dama siciliana è intervenuta immediatamente per smentire quest'indiscrezione, anzi ha contrattaccato accusando la coppia di voler fare hype sfruttando la sua immagine: "Queste storie sono inventate, andate a cercare visibilità altrove".

A distanza di pochi giorni da tutto questo, è arrivato un nuovo colpo di scena.

Il passo indietro della dama di Uomini e donne

Oggi, 1° giugno, Lorenzo Pugnaloni è tornato sull'argomento nella sua newsletter e ha pubblicato le parole con le quali Debora ha provato a ridimensionare le voci dei giorni scorsi.

"La situazione è stata un po' ingigantita", ha esordito la dama di Uomini e donne in quello che sembra un vero e proprio passo indietro dopo l'ultimo sfogo.

La protagonista del trono Over ha parlato di una videochiamata che Rosanna avrebbe fatto per errore, di un comportamento più che corretto di Alessio e di una relazione sana e solida.

"Per Rosanna c'è indifferenza e ho chiarito con lui, quindi non c'è nessuna crisi", ha concluso Debora.

Le critiche dell'esperto

Lorenzo Pugnaloni ha raccolto lo sfogo di Debora, lo ha condiviso con i fan di Uomini e donne e poi ha detto la sua.

Secondo l'esperto di gossip, infatti, tutti e tre i protagonisti di questa vicenda sarebbero alla disperata ricerca di attenzioni, soprattutto in questo periodo in cui il programma è in pausa.

"Non se ne salva neanche uno, farebbero di tutto per un po' di hype", ha chiosato il blogger nella sua newsletter.