Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste dall'1 al 5 settembre su Rai 3 rivelano che Gennaro Gagliotti finirà per perdere le staffe con Marina Giordano, dopo aver scoperto dell'inganno attuato dalla donna assieme alla moglie Antonietta.

Intanto, Rosa non potrà nascondere la sua sofferenza per quanto è successo con Damiano, rendendosi conto di provare ancora dei sentimenti nei confronti del suo ex compagno nonché padre di suo figlio.

Gennaro Gagliotti aggredisce Marina: anticipazioni Un posto al sole dall'1 al 5 settembre

Il clima tra Gennaro e Marina tornerà a infuocarsi nel momento in cui l'imprenditore scoprirà che la dark lady della soap si era alleata con sua moglie per metterlo alle strette e per cercare di incastrarlo in merito al caso della morte di Assane.

Gennaro finirà per perdere le staffe nei confronti di Marina, al punto tale da aggredirla: Roberto Ferri assisterà alla scena.

L'imprenditore deciderà di intervenire subito e, mosso dalla rabbia, non esiterà a sferrare dei pugni a Gennaro, facendolo cadere al suolo.

Le condizioni di salute di Gagliotti desteranno grande preoccupazione, tanto da essere ricoverato in ospedale: gli uomini della polizia, intanto, daranno il via alle indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e capire il vero motivo di tale aggressione.

Rosa soffre per Damiano, Niko riesce a sorprendere Manuela

Le anticipazioni di Un posto al sole dall'1 al 5 settembre, inoltre, rivelano che Rosa continuerà a essere tormentata da mille dubbi dopo il bacio che c'è stato con Damiano.

La donna si renderà conto di non aver ancora dimenticato del tutto il padre di suo figlio: tale consapevolezza metterà in discussione anche i suoi sentimenti nei confronti del nuovo compagno, Pino.

Per Manuela e Niko, invece, arriverà il momento di coronare il loro sogno d'amore: il ragazzo, infatti, troverà il coraggio per farsi avanti con la sua amata, chiedendole ufficialmente di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

Le novità della 30esima stagione di Un posto al sole su Rai 3

In attesa di questi nuovi episodi, l'appuntamento con Upas riprenderà la sua regolare programmazione su Rai 3 già a partire da lunedì 25 agosto.

Dopo due settimane di pausa, dovute allo stop estivo, la serie ambientata a Napoli ritornerà in onda con la sua 30esima stagione inedita.

Un nuovo capitolo che si preannuncia scoppiettante e ricco di colpi di scena, a partire dall'ingresso nel cast di Whoopi Goldberg. L'attrice americana sarà la guest star della nuova stagione: al momento non si hanno ancora notizie certe sul suo personaggio che, tuttavia, farà perdere la testa a uno dei volti storici della soap opera.