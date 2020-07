In Una vita nei prossimi episodi ci sarà il ritorno di Genoveva Salmeron che non sarà da sola. Le trame inerenti le puntate dal 12 al 18 luglio, rivelano che la vedova Alday dopo aver lasciato il quartiere per qualche tempo, tornerà in compagnia di Alfredo Bryce, suo nuovo marito. Nel frattempo, Emilio si renderà conto che Victoriano vuole solo approfittarsi di Cinta e la salverà dalle sue grinfie mentre Ramon si fingerà invalido per aiutare Antoñito ad evitare il servizio militare. Infine, Felipe indagherà sul conto di Genoveva ed Alfredo e le dirà di essere a conoscenza del fatto che lei ed il defunto Samuel erano braccati da Cristobal.

Una vita, trame fino al 18 luglio: il ritorno di Genoveva

Le trame Una vita dal 12 al 18 luglio, rivelano che Felicia chiederà ad Emilio di osservare tutte le mosse di un cliente sospettato di spacciare banconote false. Il giovane esaudirà la richiesta della madre e riconoscerà Victoriano. Nel frattempo, don Ramon per aiutare Antoñito ad evitare di arruolarsi, si fingerà invalido utilizzando una legge vigente all'epoca. Poco dopo, José e Bellita per impedire che Cinta possa provare ad intraprendere nuovamente la carriera artistica, la obbligheranno a prendere lezioni da Aranxta, la quale avrà anche il compito di tenerla sotto controllo. Intanto, Genoveva, dopo una breve assenza dal quartiere, tornerà ad Acacias in compagnia di Alfredo Bryce e prenderà nuovamente possesso dell'abitazione principale del civico 38 dove sorprenderà Ursula e la caccerà via in malo modo.

La Dicenta, a quel punto, sarà costretta a confessare alle domestiche di non essere riuscita a trovare un impiego e di non avere un tetto sotto il quale vivere e così Agustina le offrirà ospitalità alla soffitta. Intanto, Antoñito e Lolita si preparano a ricevere la visita dell'ispettore dell'esercito, ma tutto potrebbe andare a monte a causa di un anello al dito di Ramon.

Una vita, spoiler 12-18 luglio: Genoveva presenta Alfredo ai vicini

Gli spoiler Una vita inerenti le puntate in onda dal 12 al 18 luglio, rivelano che Emilio cercherà di mettere in guardia Cinta sul conto di Victoriano. La ragazza, però, non darà peso alle parole del Pasamar e si ritroverà in una spiacevole situazione.

L'impresario, infatti, la rinchiuderà in automobile e cercherà di approfittare di lei. Nel frattempo, donna Susana inizierà a sospettare che Ramon e Carmen abbiano intrapreso una relazione, ma quando chiederà lumi alla domestica circa il loro rapporto, quest'ultima negherà fermamente. Genoveva, poco dopo il ritorno nel quartiere, riunirà tutti i vicini al ristorante Nuovo Secolo XX per presentare loro Alfredo Bryce, suo nuovo consorte. Poco dopo, Antoñito comincerà a pensare che sia soltanto colpa di Ramon se dovrà partire per l'Africa ed inoltre non accetta la relazione con Carmen. Lolita farà di tutto per mediare tra loro, ma ogni suo tentativo risulterà vano. Intanto, Marcelina prenderà una brutta botta in testa e perderà i sensi.

Una volta risvegliatasi, inizierà a comportarsi in una maniera molto strana e svilupperà una forte avversione nei confronti della Chiesa. Più tardi, Bellita obbligherà Cinta a prendere lezioni dalla loro domestica, ma la giovane non farà altro che pensare ad Emilio dopo quanto accaduto con Victoriano.

Una vita: Felipe dice a Genoveva di sapere dell'esistenza di Cristobal

Nei prossimi episodi di Una vita, vedremo José mettere al corrente la famiglia che Hipolito, il titolare del Caffè del Duende è stato rilasciato. Cinta, dopo aver appreso la notizia, penserà bene di andare a parlare con lui per chiedergli di poter tornare ad esibirsi. Nel frattempo, Alfredo farà pressioni su Genoveva affinché rispetti il patto che hanno stabilito prima di contrarre matrimonio e poi organizzerà una colazione al fine di conoscere meglio i vicini.

Poco dopo, Felipe inizierà ad indagare sulla natura del rapporto tra Genoveva ed Alfredo e dirà alla vedova Alday di sapere dell'esistenza di Cristobal. Intanto, Emilio dopo aver trascorso una notte in prigione, verrà accolto dall'intero quartiere come un eroe.