La relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrava proseguire a gonfie vele. Il colpo di fulmine nella casa del Grande Fratello Vip aveva fatto sbocciare l'amore. Entrambi spesso avevano lasciato intendere di voler allargare la famiglia e convolare a nozze. Anche il periodo di lockdown trascorso insieme era andato bene. In queste ultime ore, invece, si stanno facendo sempre più insistenti le voci relative ad una presunta crisi in corso.

Il settimanale Chi sulla sua pagina Instagram ha parlato di una rottura che sarebbe legata a insicurezze, gelosie e litigi frequenti. Nonostante ciò, ai primi di agosto ci sarebbe stato un riavvicinamento e Moser avrebbe convinto Cecilia a partire con lui per una vacanza in Costa Smeralda, in Sardegna.

Qui però le cose non sarebbero andate per il meglio, e pochi giorni fa la sorella di Belen avrebbe lasciato l'isola da sola.

Si parla di crisi profonda tra Cecilia e Ignazio

I fan di Cecilia e Ignazio avevano tirato un sospiro di sollievo quando avevano visto le Instagram Stories che li ritraevano insieme a Porto Cervo. La pace, dunque, sembrava ormai raggiunta, con la coppia che si stava godendo dei giorni di vacanza in serenità. Secondo la rivista Chi, però, qualcosa all'improvviso sarebbe andato storto. Durante una serata in discoteca martedì scorso, sarebbe scoppiata una nuova lite. Una discussione che avrebbe spinto Rodriguez ad andar via dalla Sardegna senza il fidanzato.

Un amore nato al Grande Fratello Vip

Dunque, dopo Belen Rodriguez, anche la sorella Cecilia sembra stia attraversando un periodo difficile sotto il profilo sentimentale. L'amore per Ignazio Moser era scoccato durante la partecipazione di entrambi al Grande Fratello Vip. La modella argentina, innamoratasi dell'ex ciclista, aveva deciso di lasciare il fidanzato Francesco Monte.

L'addio tra i due si era consumato in diretta, durante una puntata del reality show.

Da quel momento, e dopo la fine del programma, Cecilia aveva iniziato a vivere felicemente la sua storia d'amore con il figlio dell'ex campione di ciclismo Francesco Moser. Adesso, invece, sembra che qualcosa non stia andando più per il verso giusto e, secondo gli ultimi rumors, addirittura la relazione potrebbe interrompersi per sempre.

Per il momento Rodriguez ha scelto la strada del silenzio, infatti non sta intervenendo sui social network e non sta pubblicando fotografie e nemmeno Instagram Stories.