Nuove coinvolgenti avventure vedranno protagonisti Can e Sanem: le anticipazioni delle puntate di DayDreamer - Le ali del sogno che andranno in onda dal 31 agosto al 4 settembre, infatti, rivelano che i protagonisti dell'amata soap turca avranno un confronto decidendo di restare amici. Però, durante un campeggio organizzato dall'agenzia pubblicitaria, Aydin si ubriacherà e bacerà di nuovo il suo capo. Frattanto, continueranno le macchinazioni della perfida Aylin, mentre Eme resterà coinvolto in un brutto incidente stradale.

Can e Sanem passano la notte a casa Divit

Le anticipazioni di DayDreamer degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre prendono il via dai protagonisti.

Can e Sanem, infatti, resteranno bloccati in ascensore. I due avranno così modo di confrontarsi su quanto sta succedendo tra di loro. Entrambi nutrono delle gelosie reciproche ma decidono di restare amici e in buoni rapporti. Quando riescono a uscire dall'ascensore è ormai notte per cui Sanem deciderà di non andare a casa di Ayhan (dove doveva passare la serata) e allo stesso modo Can non potrà raggiungere Deren che lo attendeva per un appuntamento.

Così, i due andranno a casa Divit dove passeranno la notte. Sanem avrà un incubo e il fotografo la consolerà e le farà dono di un ciondolo che aveva preparato per il suo compleanno e che ha una storia molto romantica. Al loro risveglio, Sanem deciderà di preparare la colazione a Can e anche se non sarà molto buona lui apprezzerà l'impegno.

I due decideranno di entrare poi in ufficio separati per non alimentare pettegolezzi.

Fabbri e Gamze provocano la gelosia dei protagonisti

Leyla parlerà con Emre del comportamento che sta avendo con il fratello e si confiderà con Osman che continuerà a nutrire dei sentimenti nei suoi confronti. Anche Ayhan e Ceycey chiariranno il loro rapporto: i due decideranno di mettere in gioco tra di loro sia l'amicizia sia l'amore.

Frattanto, Mevkibe andrà in ufficio dalle figlie con un borek da donare a Can. La mamma di Sanem scoprirà che la figlia è rimasta in ascensore con il capo, ma dopo vari siparietti divertenti la ragazza riuscirà a evitare che si scopra che ha passato la notte da Divit. Il piatto preparato dalla donna verrà gustato da tutti i dipendenti dell'agenzia.

Dovendo preparare una pubblicità per la Compass sport, in assenza di buone idee, Can organizzerà un campeggio con i dipendenti affinché possano entrare in contatto con la natura. Intanto Fabbri andrà in azienda per poter vedere Sanem e lavorare con lei al profumo ma Can non darà alla ragazza il permesso di andare via anticipatamente dal lavoro. Enzo chiederà ad Aydin di vedersi dopo l'orario di ufficio e quest'ultima inizialmente titubante deciderà di accettare per fare un dispetto al fotografo che nel frattempo accetterà di uscire a cena con Gamze. I due però alla fine non andranno agli appuntamenti anche se faranno finta di farlo per indispettirsi reciprocamente.

Sanem bacia il fotografo all'improvviso

Giunti al campeggio, a cui prenderanno parte sia Gamze sia Fabbri, Can e Sanem verranno presi dalla gelosia reciproca. Mentre Aydin sfiderà l'amica del Divit in una prova fisica cadrà in una fossa nel bosco e sarà proprio Can a trovarla e salvarla. Emre andrà al campeggio e avrà una discussione durissima con il fratello in cui comunicherà che sua madre gli ha ceduto la quota azionaria dell'agenzia. Aylin approfittando dell'agenzia vuota metterà una spia per poter sapere cosa accade in sua assenza. Il minore dei Divit, furioso, salirà in macchina e avrà un incidente.

Mentre si darà vita alla campagna per la Compass sport, Sanem si ubriacherà e bacerà Can.

Successivamente il fotografo sarà avvertito dell'incidente del fratello e correrà in ospedale dove dirà a Aylin di non farsi più vedere né da lui né da nessun altro della sua famiglia. Infine Can darà a Sanem la nomina di capo del progetto scatenando le ire di Deren.