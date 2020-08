Prosegue l'appuntamento pomeridiano con DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata serie televisiva turca che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. La puntata che sarà trasmessa martedì 18 agosto si preannuncia densa di grandi colpi di scena per la coppia formata da Can Divit e Sanem Aydin, i quali dovranno affrontare nuovi ostacoli che subentreranno nella loro relazione proprio adesso che stavano iniziando a viversi a pieno la loro storia d'amore, anche se in segreto. Le anticipazioni rivelano che Il fotografo resterà profondamente deluso nel momento in cui scoprirà che l'aspirante scrittrice gli ha mentito dal primo giorno in cui si sono conosciuti.

Emre, invece, continuerà a tramare alle spalle di suo fratello.

DayDreamer, anticipazioni puntata 18 agosto: Can deluso da Sanem

Gli spoiler di DayDreamer, attinenti alla puntata in programmazione il 18 agosto in prima visione su Canale 5, annunciano che Can resterà profondamente deluso dopo aver ascoltato una discussione accesa avvenuta tra Emre e Sanem: quest'ultima ha rinfacciato al figlio minore di Aziz di averla coinvolta, inconsapevolmente, nel suo piano di sabotaggio messo in atto alle spalle di suo fratello. A questo punto, sentendosi profondamente ingannato, il maggiore dei Divit lascerà il Luna Park sconvolto. Mentre Aydin aspetterà l'arrivo del fidanzato, ignara di avergli spezzato il cuore.

Successivamente il fotografo deciderà di ritornare sul posto, dove avrà una terribile litigata con Aydin: in questa occasione quest'ultima si vedrà obbligata a raccontare tutta la verità all'uomo che ama.

Sanem confessa la verità a Can, Emre svuota le casse dell’agenzia

Le anticipazioni del nuovo episodio di DayDreamer in onda martedì 18 agosto, inoltre, rivelano che l'aspirante scrittrice troverà finalmente il coraggio di far sapere a Divit che è stata costretta a dirgli delle bugie.

Nello specifico Sanem confesserà a Can di avergli mentito dal primo giorno in cui si sono conosciuti, in quanto ha complottato alle sue spalle con Emre. A tal proposito, quest'ultimo continuerà a tramare all'insaputa del fratello. Infatti il figlio minore di Aziz, dopo aver svuotato le casse dell’azienda pubblicitaria di famiglia, incontrerà un amministratore della YRT con l'intenzione di corromperlo.

In attesa di vedere in onda la puntata del 18 agosto, è possibile rivedere in replica streaming online tutti gli episodi di Daydreamer - Le ali del sogno che sono già stati trasmessi su Canale 5 nel corso di questi mesi. Per farlo basta collegarsi, dal pc oppure scaricando l'omonima applicazione per smartphone e accedere alla sezione dedicata interamente alla fortunata serie turca.