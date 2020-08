Patrizia De Blanck dovrebbe essere una delle concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, ma a una condizione. Pare che la contessa abbia fatto una precisa richiesta alla produzione del Reality Show, chiedendo di poter avere una stanza ed un bagno tutti per sé. Il motivo è presto svelato, in quanto pare che la De Blanck non ami dormire in compagnia di altre persone, proprio come capitò a Cristiano Malgioglio nella prima edizione e a Barbara Alberti qualche mese fa. Patrizia De Blanck verrà accontentata?

Patrizia De Blanck detta una condizione alla produzione: camera e bagno tutti per sé

Il cast del Grande Fratello Vip al via il prossimo settembre su Canale 5 non è ancora stato ufficializzato ma, nonostante ciò, sembra certa la partecipazione della Contessa Patrizia De Blanck. Proprio la nobildonna ha rilasciato un'intervista a 'Il giornale', dove ha parlato del Gf Vip e in questa occasione ha svelato di aver richiesto alla produzione del reality, di poter disporre di una camera singola e di un bagno tutto per sé. Il precedente creato da Cristiano Malgioglio e Barbara Alberti potrebbe indurre quindi la produzione del Grande Fratello vip ad accettare le condizioni di patrizia De Blanck.

Le richieste della De Blanck verranno accolte dal Gf Vip 5?

Come molti fan ricorderanno, in tutte le edizioni del Grande Fratello Vip, il bagno è stato sempre in comune con tutti i concorrenti e motivo anche di discussioni in merito alla sua pulizia. Per evitare scontri, la contessa avrebbe quindi richiesto di avere un bagno tutto per sé, mentre per quanto riguarda la stanza singola, De Blanck ha precisato che ciò è dovuto al fatto di non amare dormire con altre persone.

Sulle richieste, la contessa ha però ammesso: 'Non so se sarò accontentata'.

Quasi certa la partecipazione di Patrizia De Blanck al Gf Vip 5

In attesa di scoprire se la produzione del Gf Vip accoglierà le sue richieste, Patrizia De Blanck ha spiegato anche i motivi che l'hanno indotta a sostenere il provino per entrare nella casa di Cinecittà.

Stando alle sue parole, l'avventura al Gf Vip rappresenterebbe per lei una sorta di sfida e di esperimento sociale. Tra le altre cose, vi sarebbe anche l'opportunità di poter vivere in tranquillità e spensieratezza, lontana dai pericoli legati al Coronavirus. A tale proposito, la nobildonna ha confessato di aver scoperto di essere ipocondriaca proprio durante il periodo del lockdown, motivo per il quale il suo ingresso nella "Casa più spiata d'Italia" potrebbe essere per lei un toccasana.

Si resta in attesa del comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip circa i nomi dei concorrenti che entreranno dalla famosa porta rossa di Cinecittà il prossimo settembre.