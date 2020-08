Continua su Canale 5 l'appuntamento con la serie televisiva turca Daydreamer - Le ali del sogno che vede come protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. La trama diventa sempre più ricca di colpi di scena e dalle anticipazioni che arrivano dalle puntate turche, si evince che ci saranno un bel po' di novità che riguarderanno la relazione tra Can Divit e Sanem Aydin. Infatti, la love story tra il fotografo e l'aspirante scrittrice sarà nuovamente messa a repentaglio dalla malvagia Aylin Yukselen. Mevkibe, invece, si recherà dal fidanzato della figlia per avere delle spiegazioni in merito alla loro relazione.

Daydreamer, anticipazioni turche: Emre scopre che Can e Sanem hanno fatto pace

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate di Daydreamer tratte dalla Turchia, rivelano che Can darà un'altra occasione a Sanem, dopo averla lasciata. Tutto avrà inizio nel momento in cui Divit deciderà di chiudere la sua storia d'amore con Aydin, colpevole di aver aiutato Aylin ed Emre a sabotare l'agenzia della sua famiglia. Dopo essere ritornata con il fotografo, l'aspirante scrittrice vorrà tenere segreta la relazione con il suo fidanzato, soprattutto quando quest'ultimo la promuoverà come redattrice della Fikri Harika grazie alla creazione dello spot Compass Sport amministrato da Ceyda. A tal proposito, quest’ultima nel frattempo mostrerà di avere un interesse verso Can.

E poi ancora, le anticipazioni di Daydreamer che andranno in onda prossimamente in Italia, rivelano che un ladro entrerà a casa di Nihat e Mevkibe. Non riuscendo a rintracciare sua sorella, Leyla chiederà aiuto al figlio minore di Aziz, il quale si recherà immediatamente nel rifugio dove troverà Can e Sanem: in questa occasione scoprirà che il suo consanguineo si è riappacificato con la fidanzata.

Mevkibe si reca da Can e vieta alla figlie di uscire con i fratelli Divit

Aylin tornerà a lavorare alla Fikri Harika grazie al 20% delle azioni che le darà Enzo Fabbri. Emre, invece, farà sapere subito alla Yukselen che suo fratello e la giovane Aydin sono ritornati insieme. Per questo motivo la malvagia donna chiederà al fidanzato di far venire a galla il vero legame tra il fotografo e l'aspirante scrittrice, sperando che quest'ultima si licenzi dall'agenzia per via della reazione dei suoi familiari.

Emre deciderà di non eseguire l'ordine, ragion per cui Alyn spierà tutti i movimenti del maggiore dei Divit e Aydin fino a fotografarli con il suo cellulare mentre i due innamorati saranno in atteggiamenti intimi. La dark lady a questo punto farà pubblicare le immagini su alcuni giornali scandalistici: oltre a giungere a tutti i colleghi della Fikri Harika, la notizia arriverà anche ai coniugi Aydin. Can sotto richiesta di Sanem proverà a far credere alla gente di non essere fidanzato lei, specialmente a Mevkibe quando si recherà in ufficio per avere delle spiegazioni in merito. Nihat, scioccato per la vicenda della figlia, perderà il suo secondo posto lavorativo di tassista dopo aver risposto male un cliente.

In seguito, gli Aydin per evitare che i fratelli Divit di accompagnino a casa Leyla e Sanem, vieteranno alle figlie di uscire anche con Ayhan e Osman. Il piano messo in atto da Aylin dunque sembrerà aver avuto buon esito, dato che le sorelle Aydin avranno soltanto il permesso di recarsi a lavoro.