Un posto al sole nei prossimi episodi vedrà un clamoroso colpo di scena che cambierà sicuramente gli equilibri delle vicende ambientate a Palazzo Palladini. Le trame, inerenti le puntate in onda dal 17 al 21 agosto, rivelano che Filippo scoprirà che Leonardo spacciava sostanze stupefacenti a bordo di una delle barche della società di chartering e si infurierà con Serena. Nel frattempo, Nunzia rivelerà a Clara un segreto che ha taciuto per tutta la vita, mentre Nicotera deciderà di raccontare la verità a Viola e avrà un teso confronto con lei. Infine Alberto penserà di fuggire, anche se poi cambierà idea, mentre Cotugno sembrerà determinato a conquistare Dolly.

Un posto al sole, trame al 21 agosto: Nicotera dice la verità a Viola

Le trame di Un posto al sole, delle puntate in onda dal 17 al 21 agosto, rivelano che Alberto si renderà conto che la sua posizione giuridica si sta complicando sempre più. Nicotera, non volendo sottostare al ricatto di Palladini, deciderà di rivelerà la verità a Viola in merito a quanto accaduto con Susanna: con la consorte avrà un doloroso confronto dagli esiti incerti. Marina, legata a Fabrizio, inizierà sotto i migliori auspici a dirigere i cantieri con il ruolo di amministratore delegato, mentre Roberto Ferri mal sopporterà la distanza che la donna metterà tra loro. L'appuntamento tra Dolly e Cotugno non andrà come il vigile sperava, il quale si farà confortare da Guido.

Quest'ultimo proverà ad aiutarlo dandogli dei consigli, ma il collega sembrerà non recepire il messaggio.

Un posto al sole, puntate 17-21 agosto: Filippo e Serena sempre più distanti

Gli spoiler di Un posto al sole, inerenti alle puntate in onda dal 17 al 21 agosto, raccontano che Nunzia deciderà di rivelare a sua figlia Clara un segreto che le ha tenuto nascosto per tutta la vita.

Filippo sarà in collera per aver scoperto che Leonardo spacciava sostanze stupefacenti a bordo della barca del chartering, quando era lo skipper della società, per questo motivo si recherà da Serena e le chiederà con fare pretenzioso di non vedere più il giovane in presenza di Irene. Il confronto tra loro sarà sempre più aspro e Filippo prenderà una decisione molto dolorosa, pur di far valere le sue ragioni.

Cotugno, volendo dare finalmente una svolta alla sua triste vita sentimentale, deciderà di prendere ispirazione da un uomo che ha sempre avuto successo con le donne. L'avvicinarsi del giorno delle nozze metterà in crisi Susanna, la quale sembrerà sentimentalmente confusa. Alberto penserà di scappare da Napoli, ma nel momento in cui verrà a sapere di una novità riguardante Mariano Tregara cambierà idea.

Un posto al sole: Viola riflette sul suo matrimonio

Nei prossimi episodi di Un posto al sole Viola sarà sempre più in crisi dopo il confronto con suo marito Eugenio. La discussione con lui la porterà a riflettere a lungo sul suo matrimonio e sul rapporto che ha con il consorte. Alberto, dopo aver deciso di restare a Napoli, si convincerà che presto la procura accerterà la sua estraneità al clan Tregara.

Nunzia scoprirà che le persone non sempre cambiano e che a volte è addirittura impossibile. Filippo, dopo l'aspro confronto con Serena e determinato a fare in modo che Leonardo non frequenti sua figlia, sarà in procinto di prendere una decisione tanto difficile quanto dolorosa.