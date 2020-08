Dopo aver sferrato su Instagram un attacco all'ex marito Fabrizio Corona, accusandolo di sfruttare il figlio Carlos in alcuni progetti lavorativi, Nina Moric è tornata al centro del gossip. La showgirl croata naturalizzata italiana fa ora parlare di sé per aver rimproverato indirettamente in rete il figlio, che ha raggiunto la maggiore età questo mese. Lo ha fatto tramite delle Instagram stories con le quali ha accusato il diciottenne di aver usato un termine omofobo e chiesto scusa per l'offesa provocato al potenziale pubblico di fruitori.

Nina Moric chiede scusa per l'atteggiamento social assunto da Carlos

L'ex consorte di Fabrizio Corona ed ex compagna di Luigi Mario Favoloso, Nina Moric, si è pubblicamente scusata per un'esternazione che il figlio Carlos ha prodotto in un video postato tra le sue nuove storie su Instagram.

Così, in una serie di Instagram stories di sfogo, la modella croata naturalizzata italiana ha invitato Carlos a vergognarsi, alludendo alle parola 'checche' utilizzata dal figlio per indicare persone non dotate di sufficiente grinta o determinazione.

"Siccome non trovo parole per l'imbarazzo e il disappunto che provo verso di te, prendo le parole di nostro Signore e mi viene da dire 'Padre, perdonalo, perché non sa quello che fa", ha quindi proseguito la Moric tra le Instagram stories.

A conclusione del suo intervento social, infine, la showgirl ha chiesto scusa al web per poi destinare al figlio un messaggio. Nello stesso si è detta nostalgica del Carlos Maria che lei ha cresciuto ed educato nel corso degli anni: "Quest'aggressività nei modi e nelle parole non ti appartengono. Torni ad essere quello che eri.

Un ragazzo meraviglioso".

Carlos divide l'opinione del web

Le immagini del video incriminato, in cui Carlos si lascia andare all'esternazione che ha indignato la madre Nina Moric, sono contenute in un video reso pubblico da Gossip e tv su Instagram. A margine del filmato in questione, com'era prevedibile che accadesse, non sono mancati i commenti del web.

In molti tacciano Fabrizio Corona di influenzare il diciottenne: "Fabrizio Corona sta rovinando il figlio che triste"; "È brutto da dir, ma degno figlio di suo padre!!!! Avrà lo stesso identico percorso e fine"; "Sta diventando come il padre"; "Corona sta rovinando il figlio...E già sulla cattiva strada... Povero ragazzo".

Sempre tra i commenti, sotto il video inoltre emergono anche le seguenti parole di contestazione rivolte da un utente in un messaggio destinato alla madre del ragazzo, Nina Moric: "Ma se questo ragazzo ha dei problemi, la madre cosa lo riprende in video? Ma per favore, tutta la famiglia deve essere seguita da un bravo psichiatra".