La soap Daydreamer - Le ali del sogno verrà sospesa a partire da lunedì 10 agosto. Stando a quanto trapelato sui social, pare proprio che dopo Beautiful anche questa serie andrà in vacanza per un po' di tempo.

Tutti i telespettatori, desiderosi di sapere come si evolverà la storia d'amore tra Can e Sanem, però, potranno tirare un sospiro di sollievo dato che la sospensione pare sia solo temporanea. A partire da lunedì 17 agosto, infatti, la soap dovrebbe tornare regolarmente in onda.

I dettagli sulla sospensione di Daydreamer Le Ali del sogno

A partire dal 10 giugno 2020, i telespettatori di Canale 5 hanno cominciato ad affezionarsi alle avventure di Can, Sanem e tutti gli altri protagonisti della serie turca.

La soap opera viene trasmessa tutti i giorni, escluso sabato e domenica. su Canale 5 a partire dalle 14.45 circa. Nella settimana che va dal 10 al 14, però, Daydreamer - Le Ali del sogno è stato sospesa. Nei giorni vicini al ferragosto, dunque, Mediaset ha deciso di interrompere la messa in onda della soap opera per lasciare spazio a film e ad un altro genere di intrattenimento. La ripresa regolare do Daydreamer, pare sia prevista per lunedì 17 agosto, sempre su Canale 5 e sempre al solito orario.

Dal 10 al 14 andranno in onda le repliche su La 5

I telespettatori più appassionati, però, potranno tirare un sospiro di sollievo in quanto, in quel frangente di tempo in cui la soap opera è stata sospesa, continueranno ad andare in onda le avventure dei protagonisti attraverso le repliche.

Su La 5, infatti, dal 10 al 14 agosto andranno in onda le puntate già trasmesse nei giorni passati. In questo caso, però, è stata effettuata una variazione in merito all'appuntamento giornaliero. Esso non sarà previsto, come di consueto, alle 14.45, bensì alle ore 10.20 del mattino. Chi non riuscirà proprio a fare a meno dell'attore Can Yaman e Demet Ozdemir potrà comunque consolarsi con le registrazioni.

Le variazioni delle altre soap opera Mediaset ad agosto

Al momento, Can e Sanem sono molto vicini, pertanto, non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire come andrà a finire la loro storia d'amore. Oltre a Daydreamer, la programmazione Mediaset è cambiata anche per quanto riguarda Beautiful.

A partire dal 3 agosto, infatti, questa soap opera è stata sospesa lasciando spazio ad un doppio appuntamento con Una Vita. Beautiful è stato messo in pausa per tre settimane e tornerà in onda a partire dall'ultima settimana del mese corrente. In merito alle altre serie, invece, non sembrano esserci variazioni importanti degne di nota.