Dopo ben sei mesi di assenza dal set, i protagonisti di Grey's Anatomy si sono finalmente riuniti per il primo tavolo di lettura della diciassettesima stagione. Come annunciato qualche giorno fa da DeadLine, infatti, il cast del medical drama ha nuovamente varcato le soglie del Grey Sloan Memorial per prendere visione dei nuovi copioni. Il ritorno a lavoro, come di consueto, non è passato inosservato e i fan si sono immediatamente riversati sui social dei protagonisti per chiedere informazioni circa la nuova trama che interesserà Meredith Grey e il suo team.

Ellen Pompeo fa una confessione dopo il primo tavolo di lettura di Grey's Anatomy 17

La prima attrice, in ordine di tempo, ad aver svelato qualche particolare in più sul primo "table read" della diciassettesima stagione di Grey's Anatomy è stata la protagonista. Rispondendo alle migliaia di domande che gli utenti le hanno proposto su Twitter, l'interprete di Meredith Grey ha annunciato di avere una nuova coppia preferita. Sebbene, come facilmente prevedibile, Ellen Pompeo non abbia svelato l'identità dei personaggi coinvolti, la dichiarazione dell'attrice ha immediatamente fatto il giro del web. Tra le tante ipotesi che si sono susseguite, la più gettonata è quella riguardante il nuovo chirurgo pediatrico: Cormac Hayes.

Secondo i telespettatori più attenti, la famosa coppia citata da Ellen Pompeo sarebbe formata proprio da Meredith e il sostituto di Alex Karev. Un'ipotesi, quest'ultima, che potrebbe rivelarsi veritiera alla luce delle ultime anticipazioni che hanno svelato l'imminente arrivo di un triangolo amoroso per la protagonista.

Ecco le dichiarazioni dell'attrice a tal proposito:

"Ho una nuova coppia preferita, non so come li chiamerete...ma sono adorabili. Voi ragazzi potete divertirvi a indovinare di chi sto parlando".

Yes I have a new favorite couple not sure what you’ll call them ...but they are adorable you guys can have fun guessing who !! https://t.co/abmZBafh7D — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) September 4, 2020

Grey's Anatomy 17: le riprese della nuova stagione inizieranno martedì 8 settembre

In attesa di scoprire se le ragionevoli supposizioni dei fan si riveleranno veritiere, anche l'interprete di Jo Wilson ha rilasciato una breve dichiarazione su quanto avvenuto durante la prima reunion del cast.

Camilla Luddington, dopo aver firmato un contratto che la lega al medical drama per tre stagioni, ha infatti incrementato la curiosità dei fan annunciando l'imminente arrivo di una trama del tutto inaspettata. Ecco le parole dell'attrice a tal proposito:

"Penso che in questa stagione voi ragazzi direte tanti 'Cosa sta accadendo!!!'. Questo è tutto quello che dirò!".

I think you guys are gonna do a lot of..

“WHAT. IS. HAPPENINGGG!!!!!!” this season. And that’s ALL I’ll say! #GreysAnatomy https://t.co/1JHT8vZUrX — Camilla Luddington (@camilluddington) September 3, 2020

Dichiarazioni criptiche che con ogni probabilità risulteranno molto più chiare a partire dall'8 settembre. Come annunciato dalla ABC, infatti, le riprese della diciassettesima stagione di Grey's Anatomy partiranno martedì prossimo.

Ancora incerta, invece, rimane la data del debutto che è stata posticipata a causa dell'emergenza sanitaria.