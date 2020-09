Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful sono ricche di novità. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Florence Fulton e Sally Spectra diventeranno rivali in amore e si contenderanno Wyatt Spencer. L'uomo, però, sembrerà avere occhi soltanto per la giovane Fulton, così Spectra dovrà pianificare un piano strategico per riconquistare il suo ex fidanzato. Sally non avrà scrupoli, tanto da arrivare a rapire Florence pur di avere campo libero con Wyatt, durante il sequestro della donna sarà presente anche la dottoressa Penny Escobar.

Florence e Wyatt sempre più vicini

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Florence Fulton e Sally Spectra saranno innamorate dello stesso uomo, le due donne vorranno conquistare entrambe il cuore di Wyatt Spencer.

Quest'ultimo, dopo aver dimenticato definitivamente la sua ex fidanzata Sally si avvicinerà sempre di più a Flo, i due saranno sempre più vicini e avranno fin da subito una particolare sintonia, tanto che una delle prime persone ad accorgersene sarà proprio Spectra. Sally è stata lasciata in precedenza da Spencer, così quando vedrà l'uomo ormai felice con Fulton sarà notevolmente gelosa e vorrà riscattarsi provando a riconquistarlo. Sally Spectra farà di tutto pur di riavere al suo fianco il giovane Wyatt e sarà disposta anche a mentire riguardo la sua salute.

Sally finge di essere malata

Spectra deciderà di usare la compassione come arma, poiché saprà bene come colpire il suo ex fidanzato, inoltre la donna sa che l'uomo è sempre stato onesto e pronto a sacrificarsi per le altre persone.

Sarà così che Sally fingerà di avere una malattia incurabile, grazie alla complicità della dottoressa Penny Escobar. Quando Wyatt scoprirà che la donna sta lottando tra la vita e la morte, si allontanerà pian piano dalla sua nuova 'fiamma' e si avvicinerà di conseguenza alla stilista. Successivamente Spectra fingerà di poter camminare solamente con l'aiuto del deambulatore, quando Spencer lo scoprirà sarà desideroso di trasferirsi per un periodo dalla donna, così da poterle essere d'aiuto.

Florence accusa Sally

Wyatt non si allontanerà definitivamente da Florence, l'uomo infatti penserà di tornare dalla sua amata dopo aver terminato il suo compito e sarà convinto che Sally abbia i giorni contati, poiché sarà ignaro che quella della donna in realtà è una messinscena. Nel frattempo, però, Fulton avrà dei forti sospetti nei confronti della Spectra e vorrà indagare meglio sulla malattia della donna.

Successivamente Florence deciderà di affrontare Sally e la accuserà di aver mentito riguardo la sua malattia, poi dirà alla donna di allontanarsi da Wyatt. Durante il confronto Florence trarrà la donna in inganno e per constatare la sua malattia organizzerà un piano: Fulton getterà ai piedi della stilista un finto serpente, la reazione della donna sarà istintiva e salirà immediatamente sul divano per ripararsi.

Sally sequestra Florence

Dopo aver appurato che la malattia di Sally era una finzione, Flo minaccerà la donna di raccontare tutto a Wyatt, Spectra si ritroverà con le spalle al muro e sarà costretta a cambiare subito strategia, così deciderà di dare ogni colpa alla dottoressa Escobar e pregherà in tutti i modi la sua rivale di non rivelare nulla della vicenda.

Nello stesso momento arriverà Penny, la quale dopo aver ascoltato la conversazione tra le due, sarà estremamente turbata per ssere stata tradita da Sally e affronterà la donna duramente. Nel contempo Flo prenderà il telefono di nascosto per contattare Wyatt, con lo scopo di raccontargli tutta la verità riguardo la finta malattia di Sally, ma non farà in tempo ad avvisarlo, poiché sarà tramortita dalla dottoressa Escobar. Quest'ultima, infatti, vorrà evitare in tutti i modi di essere accusata di truffa, poiché avrà molta paura di finire in galera, così per evitarlo colpirà Fulton in testa con un candelabro. Florence cadrà a terra e perderà i sensi a causa del colpo ricevuto, nel frattempo Sally cercherà di approfittare della situazione ed escogiterà un diabolico piano: Spectra deciderà di sequestrare la donna, con l'obiettivo di avere campo libero con il suo amato Wyatt.

Successivamente la dottoressa Escobar aiuterà la stilista a trasportare Flo in un posto sicuro e una volta arrivati nell'abitazione legheranno la donna ad un termosifone.