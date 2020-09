Per i tanti amanti prosegue nella serata di oggi l'appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno, la soap opera turca che ad ogni appuntamento tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani.

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi 20 settembre 2020 su Canale 5 annunciano numerosi colpi di scena. In particolare, Can Divit preparerà una bella sorpresa al rifugio per trascorrere la serata insieme a Sanem rifiutando contestualmente un invito a cena da parte di Ceyda. Emre invece deciderà di esternare il sentimento che prova nei confronti di Leyla, il tutto mentre a casa Aydin si assisterà ad un tentativo di furto che spaventerà non poco Mevkibe.

DayDreamer, puntata del 20 settembre: Can rifiuta l'invito di Ceyda per stare con Sanem

Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer, in programmazione domenica 20 settembre, raccontano che Osman sarà molto indaffarato a svolgere il proprio ruolo di attore dopo che gli è stata assegnata una parte importante in una serie televisiva. La continua presenza sul set di parenti e amici del macellaio infastidirà però e non poco gli sceneggiatori e il regista che avranno difficoltà a portare avanti le riprese.

Nel frattempo Can sarà obbligato a rientrare in azienda, ad attenderlo troverà Ceyda desiderosa di parlargli: la donna farà sapere al fotografo che Mackinnon ha accettato di prendere parte a una cena di lavoro in cui anche lui dovrebbe presenziare.

Il maggiore dei Divit non accetterà tuttavia l'invito della proprietaria della Compass Sport dato che ha già deciso di trascorrere la serata in compagnia di Sanem (i due ormai sono fidanzati ma quest'ultima preferirà comunque non far sapere la cosa ai genitori). Emre, invece, dirà di provare un forte sentimento d'amore per Leyla.

Can prepara una sorpresa per Sanem al rifugio, un ladro entra a casa Aydin

Nella nuova puntata di DayDreamer che andrà in onda oggi 20 settembre si prevedono molteplici colpi di scena per gli appassionati che seguono con trepidazione la vicenda morosa tra il fotografo e l'aspirante scrittrice. Nel dettaglio, Can preparerà una bellissima sorpresa al rifugio per stupire Sanem: in questa occasione i due innamorati guarderanno insieme le stelle attraverso un telescopio.

Intanto però, Mevkibe vivrà un brutto spavento a causa dell'irruzione di un ladro nel proprio appartamento. A questo punto la signora Aydin proverà a contattare telefonicamente sua figlia minore, che risulterà però irraggiungibile (il cellulare è scarico). Fortunatamente a correre in aiuto della madre ci penserà Leyla, la quale contatterà Emre. Quest'ultimo cercherà quindi di trovare Can al rifugio per potersi mettere in contatto con Sanem.