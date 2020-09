Il corteggiatore Facundo è stato cacciato dal talk show di Canale 5 Uomini e donne per via di un atteggiamento poco elegante tenuto nella puntata andata in onda ieri. Come noto al momento in studio si registra la presenza di due corteggiatrici, Sophie e Jessica: ebbene, ad un certo punto Facundo si è reso protagonista di un ballo con Jessica che il ragazzo argentino ha sfruttato per palesare la sua intenzione di non procedere con un corteggiamento nei suoi riguardi. Il motivo? L'interesse per la sola Sophie, di per se legittimo, ma comunque comunicato in modo molto poco carino. Una volta che Jessica ha rivelato quanto Facuno gli ha riferito durante il ballo è infatti scoppiato un battibecco in studio al termine del quale anche Sophie ha deciso di rinunciare alla corte del sudamericano.

Il ragazzo, eliminato di fatto da entrambe le troniste, è stato così invitato ad abbandonare lo studio dopo non poche polemiche che hanno visto protagonista lo stesso ex corteggiatore, che al termine della puntata ha voluto consegnare i propri pensieri al proprio profilo ufficiale Instagram.

U&D, Maria si è dimostrata incredula per l'atteggiamento dell'argentino

Quando la tronista Jessica ha detto a tutti quello che Facundo le aveva riferito, la De Filippi è rimasta senza parole per il poco galante comportamento del giovane. Facundo ha cercato di salvarsi in calcio d'angolo, dicendo che voleva soltanto conoscere a fondo la tronista Sophie piuttosto che Jessica ritenendo la cosa un atto di grande sincerità.

La Codegoni però non gli ha lasciato via di fuga e alla fine del discorso ha preferito interrompere definitivamente la conoscenza con l'argentino. Finisce dunque qui per il corteggiatore la sua esperienza nello storico talk show targato Mediaset.

Facundo, dopo essere stato eliminato da Uomini e Donne, si è difeso sui social network

Dunque nella giornata di ieri, 22 settembre 2020, il corteggiatore Facundo è stato eliminato dalle due troniste in gara. Dopo la puntata andata in onda su Canale 5, il ragazzo ha comunque deciso di commentare l'accaduto tramite una Storia sul social network Instagram analizzando dal proprio punto di vista quello che si era visto in puntata.

L'argentino ha riferito di essere orgoglioso della risposta che ha dato e che dev'essere sempre rispettoso della sua filosofia di vita ribadendo che l'unica cosa che conta è il pensiero che ognuno ha di se stesso.