Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 3 con Un posto al sole, la soap opera napoletana che ritornerà in onda anche nella settimana che va dal 21 al 25 settembre 2020, con nuove puntate inedite. Le anticipazioni rivelano che Marco Modica, l'uomo che ha truffato online Giulia, deciderà di recarsi in commissariato. Diego, invece comincerà a raccogliere in giro per la città alcune testimonianze, mentre Renato sarà preoccupato per Niko.

Un posto al sole, spoiler 21-25 settembre 2020: Giulia non sporge denuncia, Marco si reca in commissariato

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse fino al 25 settembre su Rai 3 rivelano che Giulia riceverà un'altra telefonata dal suo truffatore Marco.

Tuttavia la donna deciderà non sporgere denuncia poiché penserà che quest'ultimo non pagherà per quello che gli ha fatto. Intanto, l'esito finale della sentenza di separazione avrà dei forti contraccolpi su Filippo e Serena. All'oscuro di Guido, Cutugno incontrerà la sua nuova possibile inquilina Cinzia Maiori: quest'ultima, dopo aver capito il reale status economico del vigile, proverà a raggirarlo. Cirillo in seguito al provvedimento del giudice, si preparerà a compiere un passo molto doloroso. Giulia si augurerà che l'uomo che l'ha truffata paghi per ciò che gli ha fatto, invece Marco si recherà in commissariato per dare la sua versione dei fatti. E poi ancora gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole dal 21 al 25 settembre rivelano che Diego, con il benestare di Michele, comincerà a raccogliere in giro per la città delle preziose testimonianze degli altri rider.

Nel frattempo Patrizio obbligherà il povero Samuel a fare turni di lavoro extra, mentre Max Peluso preparerà un brutto scherzo contro il giovane Giordano.

Renato preoccupato per Niko, Serena ottiene il risultato del test

Dopo un duro confronto con Lara, Marina si mostrerà molto combattuta per le questioni che riguardano la conclusione dell'affare con il magnate russo.

Intanto Leonardo non avrà intenzione di rassegnarsi all'idea di aver perso la Cirillo, la quale, nel frattempo, sarà turbata da una pressante sensazione che vorrà verificare. Patrizio farà tanta fatica a riprendersi a causa della nuova delusione ricevuta da Max. Marina, Roberto e Fabrizio dovranno prendere una decisione riguardo il lavoro del magnate russo, ma un colpo di scena improvviso cambierà le carte in tavola.

Leonardo cercherà di avere un confronto con Serena mentre quest'ultima, dopo aver avuto il risultato del test, si recherà da Giulia per confidargli i suoi sentimenti più profondi. Infine Renato sarà preoccupato per Niko, il quale dovrà fare i conti con una novità che lo turberà profondamente.