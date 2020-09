Nuovo spazio dedicato alle notizie sulla soap opera Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 20 al 25 settembre su Canale 5 evidenziano che Tomas de Los Visos chiamerà un medico affinché possa curare Francisca. Antonita, infatti, sarà in ansia per le condizioni di salute della matrona e, approfittando della momentanea assenza di Isabel, si rivolgerà al giovane. Rosa invece accuserà Marta di aver fatto licenziare Adolfo dalla fabbrica.

Le anticipazioni de Il segreto 20-25 settembre: Francisca sta male, Antonina in ansia per lei

Nel dettaglio, gli spoiler de Il segreto fino al 25 settembre riportano che a villa Solozabal ritornerà Pablo.

Questi dirà a Marta e Ignacio che mentre era in fuga si è accorto della presenza di due uomini armati che lo stavano seguendo per ucciderlo. Carolina e le sorelle si schiereranno dalla parte di Pablo affinché si nasconda in casa, mentre Ignacio insisterà affinché il giovane lasci Puente Viejo così si allontanerà da sua figlia. Intanto Urrutia consiglierà a Solozabal di mettere le figlie al corrente del segreto che entrambi custodiscono da molti anni.

Dolores, nonostante i vari pettegolezzi sul matrimonio di Rosa e Adolfo e sullo strano comportamento di Antonita, preferirà non parlarne e preparare dei dolci insieme alla nipote Belen. Marta si renderà conto che Mauricio è generoso con i compaesani meno fortunati di lui.

Nel frattempo Matias comunicherà ad Alicia e Damian che i vertici del sindacato sono stati arrestati e che saranno sotto interrogatorio da parte delle forze dell'ordine. Successivamente Inigo e Matias accetteranno di assumersi l'incarico di consiglieri comunali. Damian comincerà a sospettare che Castaneda stia pensando esclusivamente ai suoi interessi.

Dopo aver intuito che Antonita non gli ha detto tutta la verità, Don Filiberto andrà a La Habana per avere delle spiegazioni più precise. La domestica però farà una serie di giri di parole e confonderà il sacerdote raccontandogli soltanto delle bugie. I consiglieri e Mauricio faranno in modo che i bambini di Puente Viejo possano trascorrere una Epifania felice.

Invece Antonita sarà sempre più in ansia per le sorti di Francisca e ne parlerà con Tomas.

Tomas chiama un medico per Francisca

Ignacio, pervaso dai sensi di colpa, troverà il coraggio di dire a Carolina e Pablo che non possono avere una storia d'amore perché sono fratello e sorella. Solozabal dirà al giovane di essere suo padre: la coppia rimarrà senza parole di fronte a questa rivelazione, e subito dopo Ignacio informerà anche Manuela, Rosa e Marta.

Antonita si rifiuterà di dare delle spiegazioni a Tomas che comunque preferirà contattare un medico affinché visiti Francisca. Quest'ultima proverà invano ad ottenere informazioni dalla domestica su Isabel. Montenegro, dopo aver saputo dal dottore che dovrà osservare un periodo di riposo, chiederà ad Adolfo e Tomas di non dire a nessuno che si trova nella loro abitazione.

I due fratelli de Los Visos, però, poco dopo faranno capire a Inigo di avere un ospite anche se non faranno nomi. Urrutia suggerirà a Mauricio di noleggiare un pullman che trasporti a La Puebla i cittadini che vogliono seguire la corrida. Marcela avrà una discussione con Alicia nei pressi del bar. Dopo aver ottenuto da Ignacio l'autorizzazione a rientrare al lavoro, Pablo reagirà male quando vedrà Adolfo seduto alla sua scrivania. Rosa e Marta accuseranno Ignacio di essere responsabile del peggioramento delle condizioni di salute della madre a causa delle sue bugie.

Rosa accusa Marta di aver fatto licenziare Adolfo

Ignacio comunicherà a Pablo di essere pronto a riconoscerlo come figlio. Damian intanto dirà ad Alicia che Tomas è alla ricerca di un contabile per la miniera.

Marta si recherà da de Los Visos per dirgli di voler contribuire alla raccolta fondi per la realizzazione del progetto comunale. Adolfo si dirà disposto ad aiutare la sorella di Rosa ma solo se otterrà in cambio delle agevolazioni sulle imposte comunali. Inigo dirà a Tomas che c'è un'altra miniera di ferro che può fornire a Ignacio il carico di minerale ad un prezzo inferiore. Solozabal nel frattempo chiamerà il capitano Huertas, Don Filiberto e Mauricio per dirgli che è il padre di Pablo. La famiglia Miranar riceverà i biglietti per seguire la corrida, mentre i toreri Gitanillo e Chicuelo pernotteranno nella locanda dei Castaneda. Alicia verrà assunta da Tomas come contabile, mentre Marta non si lascerà spaventare dalle minacce di Adolfo, dicendogli che potrebbe sanzionarlo da un momento all'altro per le attività illecite alla miniera.

Adolfo chiederà al fratello Tomas di lasciare la fabbrica di Solozabal per tornare a occuparsi della gestione della loro miniera. Matias si complimenterà con Marta per come si è comportata con il figlio maggiore di Isabel. Francisca vorrà cenare nella sala da pranzo de La Habana insieme a Tomas e Adolfo. Infine Rosa si recherà in municipio e accuserà Marta di essere la responsabile del licenziamento di Adolfo.