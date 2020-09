Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer raccontano che tra Can e Sanem ci sarà un nuovo momento di fortissima crisi che li porterà a stare distanti l'uno dall'altro. La colpa questa volta sarà della scelta di Sanem di vendere la ricetta del suo prezioso profumo ad Enzo Fabbri. Il tutto per fare in modo che Can esca di prigione al più presto possibile, dopo aver aggredito fisicamente proprio il ricco imprenditore. Ma la scelta di Sanem non piacerà per nulla al fotografo, che quando uscirà di prigione prenderà la drastica decisione di lasciare Istanbul e di partire con la sua ex fidanzata.

DayDreamer, le anticipazioni turche: Can deluso da Sanem e decide di andare via da Istanbul

Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate turche di DayDreamer rivelano che Sanem dovrà fare i conti con l'ira di Can quando lo metterà al corrente della decisione di vendere la ricetta del profumo a Fabbri. A quel punto il fotografo deciderà di chiudere la loro relazione, in quanto riterrà di essere stato 'tradito' e pugnalato alle spalle dalla sua amata.

Del resto Fabbri è il peggior nemico di Can e lui mai si sarebbe aspettato che la Aydin accettasse il suo ricatto. Ma del resto, questa era l'unica soluzione possibile per fare in modo che il fotografo uscisse al più presto dal carcere e tornasse alla sua vita quotidiana.

A niente serviranno i vari tentativi di Sanem, che proverà in tutti i modi a farlo ragionare e riflettere sulla sua decisione: Can non cambierà opinione e apparirà deciso e pronto a voltare pagina. In tutto questo ne approfitterà la perfida Huma, che coglierà la 'palla al balzo' per fare in modo che Aydin esca per sempre dalla vita di suo figlio.

Così la mamma dei Divit metterà al corrente Polen, ex fidanzata storica di Can, su quello che sta succedendo e inviterà la ragazza a farsi viva per cercare di riconquistare l'amore del fotografo. E in effetti, il piano messo a punto da Huma riuscirà a dare l'esito sperato.

Can va via con la sua ex fidanzata Polen, Sanem distrutta

Le anticipazioni delle prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno, rivelano che Can dopo aver chiuso la sua relazione con Sanem, deciderà di lasciare Istanbul e lo farà proprio in compagnia della sua ex Polen. La ragazza lo convincerà a partire insieme, cambiare città e e intraprendere un nuovo progetto lavorativo.

L'ennesimo duro colpo per Sanem, che non potrà essere contenta della decisione presa dal suo amato. A quel punto la donna proverà il 'tutto per tutto' e tornerà da Can per fargli capire di aver agito in quel modo per proteggerlo. Anche questa volta lui non la ascolterà e a quel punto Sanem non potrà non rinfacciargli il fatto che è sempre pronto a 'scappare' di fronte ai problemi di coppia.