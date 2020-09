Buone notizie per Liberto e Rosina giungono direttamente dalla trame di Una vita già andate in onda in Spagna, dove i due torneranno insieme dopo la crisi matrimoniale successiva al tradimento di Seler con Genoveva.

Rosina quindi, non partirà per il Portogallo come annunciato, ma raggiungerà Liberto nei pressi del fiume in cui 13 anni prima sbocciò il loro amore. Tra i due andrà in scena uno struggente incontro, suggellato da un appassionato bacio. La coppia così riunita, tornerà ad Acacias, annunciando la propria riconciliazione, per buona pace degli amici e di donna Susana in particolare.

Una vita, Rosina non riesce a perdonare il tradimento di Liberto

Le vicende di Una vita appassioneranno i fan della soap iberica anche nel corso delle prossime settimane, nelle quali non mancheranno i colpi di scena. Le vicende ruoteranno intorno alla vicenda di Liberto e alle conseguenze che la sua infedeltà causeranno al suo matrimonio. Anche le accuse di violenza mosse da Genoveva saranno un duro colpo per il già fragile equilibrio della coppia. Nonostante l'uomo venga scagionato, Rosina non riuscirà ugualmente a perdonare il marito, malgrado i ripetuti tentativi di riconciliazione del nipote di Susana.

Una vita, trame spagnole: Rosina vuole lasciare Acacias e andare in Portogallo

Stando alle trame di ciò che è già andato in onda in Spagna, Rosina vivrà momenti di grande sconforto e si farà consolare da un amico di vecchia data, Ignacio.

Quest'ultimo le proporrà addirittura di lasciare Acacias con lui, ma la donna rifiuterà. Nel contempo, Rosina deciderà di andarsene dal quartiere per raggiungere Leonor in Portogallo.

Saputa la notizia, Liberto cercherà in tutti i modi di farle cambiare idea, ma senza risultati. Disperato per l'imminente partenza della sua amata e per la fine del suo matrimonio, Seler affogherà i suoi dispiaceri nell'alcool.

Donna Susana sarà molto preoccupata per il nipote, soprattutto quando quest'ultimo sembrerà essere sparito dal quartiere. La sarta infatti, avrà il timore che Liberto voglia suicidarsi.

Rosina e Liberto di nuovo insieme nelle prossime puntate di Una vita

Dalle anticipazioni, si viene a sapere che Liberto, dopo aver lasciato il quartiere, si recherà al fiume, dove comincerà a scrivere i suoi pensieri su dei fogli bianchi.

Improvvisamente comparirà proprio Rosina, la quale capirà di non poter vivere senza di lui, suggellando la pace con un bacio appassionato. I due, di nuovo insieme, faranno quindi ritorno ad Acacias, pronti ad annunciare la loro avvenuta riconciliazione. Una buona notizia per gli appassionati di Una vita, che potranno seguire le nuove puntate tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10.