Non mancheranno momenti ricchi di tensione e intrighi nelle puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 dal 14 al 18 settembre. Gli spoiler annunciano che Anna (questo sarà il nome che verrà dato alla neonata trovata da Vittorio Conti e Marta) non dormirà tutta la notte a causa della febbre. Umberto e Riccardo, invece scopriranno che Achille ha una moglie americana, mentre i coniugi Aliprandi proporranno ad Angela di partire con loro per l'Australia.

Anticipazioni de Il paradiso delle signore 14-18 settembre: Luciano e Clelia in tensione

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa seconda settimana di programmazione de Il paradiso delle signore in prima visione assoluta, da lunedì 14 a venerdì 18 settembre 2020, rivelano che Gabriella rimarrà senza parole dopo la dichiarazione d'amore di Cosimo.

Tuttavia la stilista deciderà di non parlare di ciò che gli è successo neanche con Roberta e Angela. Intanto Marta e Vittorio saranno felici di occuparsi della neonata che è stata lasciata davanti al grande magazzino, mentre Umberto inizierà a temere che sua figlia possa affezionarsi alla bambina. Dalla Sicilia ritornerà Maria, la quale darà una mano in atelier per cucire il vestito da sposa di Ludovica. Agnese festeggerà il rientro a Milano di Rocco, Puglisi e Salvatore: quest'ultimo confiderà a Laura che ha visto Cosimo in ginocchio davanti a Gabriella con un anello tra le mani. Gli spoiler de Il Paradiso delle signore rivelano che Luciano, visto il momento di tensione che sta vivendo con Clelia, sceglierà di partire per Bari da Nicoletta.

A tal proposito, anche quest'ultima sarà in crisi con Cesare. Nel frattempo Don Saverio, in attesa di trovare la mamma biologica della neonata, deciderà di lasciare la piccola Anna ai consorti Conti. Riccardo, invece, sarà assalito dalla nostalgia nel momento in cui si fermerà a guardare il vestito che ha indossato il giorno del matrimonio mancato con Nicoletta.

Federico cercherà di recuperare la sua storia d'amore con Roberta, ma lei non avrà la stessa intenzione. D'altro canto, Marcello farà ben intendere al giovane Cattaneo che è determinato a fare di tutto per conquistare Pellegrino.

La piccola Anna ha la febbre

Ludovica e Riccardo decideranno che a fargli da testimoni di nozze saranno Vittorio e Marta.

Intanto Umberto verrà a sapere che Adelaide ha spostato tutti i suoi soldi su un conto che risulta intestato ad Achille. Vittorio dovrà recarsi a Torino per prendere parte all'inaugurazione dell'Expo 61 e non sarà contento al pensiero di dover partire senza Marta: la donna si prenderà cura della piccola Anna che non dormirà tutta la notte. All'evento piemontese parteciperanno anche Riccardo e Umberto, il quale continuerà a essere preoccupato per la sorte di sua cognata. Nel frattempo Gabriella riuscirà ad allontanare Cosimo, mentre Salvatore sarà confortato da Laura e Marcello. Dopo aver lavorato al Paradiso fino a tarda sera per finire il vestito di Ludovica, Agnese andrà a cena fuori insieme ad Armando.

Maria preparerà la cena per Rocco che sembrerà apprezzare la sua presenza, mentre Marcello sarà sicuro che presto riuscirà a conquistare Roberta. Angela, invece trascorrerà la notte a casa della signora Conti per darle una mano ad accudire Anna che avrà la febbre. Una volta ritornato da Torino, Vittorio farà felice Marta dicendole che sta pensando di adottare la bimba.

Umberto e Riccardo scoprono che Achille ha una moglie americana, Angela incontra i genitori adottivi di Matteo

Umberto riceverà i complimenti per il suo intervento all'inaugurazione dell'Expo. Nel frattempo Rocco dirà ad Armando di aver passato una bella serata in compagnia di Maria, mentre Federico preparerà una sorpresa per Roberta.

Quest'ultima, però, sarà impegnata a confortare a Marcello poiché apparirà in ansia per sua sorella. Infatti, Angela avrà finalmente l'occasione di parlare con i genitori che hanno preso in adozione suo figlio Matteo. D'altra parte, Marta sarà spaventa all'idea di perdere Anna nel caso in cui dovesse presentarsi la vera mamma della piccola. Intanto Riccardo e Umberto verranno a conoscenza che Achille ha una moglie in America, mentre di Adelaide non ci saranno tracce. Federico, con la complicità di Vittorio, otterrà due biglietti dell'Expo per lui e Roberta, la quale deciderà di accettare l'invito del suo ex fidanzato per provare a salvare la loro storia d'amore. Infine i consorti Aliprandi, dopo aver ricevuto da Angela alcuni consigli utili per curare le crisi respiratorie di Matteo, chiederanno alla ragazza se vuole partire insieme a loro per l'Australia.