Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che sono andate in onda negli Stati Uniti e che presto arriveranno su Canale 5, Thomas avrà un ultimo inquietante segreto, nasconderà una bambola di plastica con le fattezze di Hope Logan.

Inoltre, il Forrester junior nutrirà una forte gelosia per il cugino Zende che sarà rientrato a Los Angeles. Quest'ultimo infatti si farà subito Thomas come nemico e anche Carter a cui "ruberà" Zoe.

Thomas sarà geloso di Zende

Nelle puntate che andranno presto in onda in Italia, l'arrivo di Zende rappresenterà una minaccia per Thomas che vorrà riprendersi il ruolo di punta all'interno dell'azienda.

Inoltre, lo stilista vorrà diventare il designer della collezione di Hope, però non ci riuscirà, in quanto la donna non gli darà fiducia e vorrà tenerlo lontano ad ogni costo, dopo alcuni precedenti spiacevoli.

Poi, l'arrivo di Zende rappresenterà l'occasione giusta per Logan di allontanare il Forrester junior, anche dalla sua vita lavorativa oltre che privata.

Forrester junior vorrà allontanare ancora una volta Hope da Liam

Nonostante ciò, Thomas non si arrenderà e cercherà di puntare sulle fragilità della donna per riavvicinarsi. In particolare, Hope starà soffrendo a causa di Liam che sembrerà essere geloso del nuovo compagno di Steffy. Infatti, i timori di Spencer verranno mal interpretati da Logan.

Quest'ultima penserà che suo marito sia preoccupato dell'eterna rivale Steffy, in quanto ancora innamorato di lei. In realtà, non sarà niente di tutto ciò, ma semplicemente Liam non si fiderà del dottor Finn.

Dunque, Thomas approfitterà di questa situazione per distruggere una volta per tutte la relazione tra i due.

Inoltre, lo stilista studierà un piano anche per sabotare suo cugino.

Thomas farà costruire una bambola di plastica con le sembianze di Hope

Dunque, Thomas continuerà a essere ossessionato dalla sua ex e quindi il suo continuerà a non essere solo un interesse lavorativo. Inoltre, l'uomo si farà costruire una bambola di plastica che ha le sembianze di Hope.

Lo stilista farà dei veri e propri monologhi con questa bambola e tutto ciò confermerà la follia di Forrester junior.

Non ci resta che aspettare la messa in onda in Italia delle prossime puntate di Beautiful per scoprire se Thomas riuscirà nel suo folle piano di riconquistare Hope Logan. Inoltre, chi volesse recuperare i precedenti episodi della soap opera americana, potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.

L'appuntamento con Beautiful è come sempre dal lunedì al venerdì alle 13:40 su Canale 5.