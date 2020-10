Beautiful torna a tenere compagnia ai telespettatori anche nel pomeriggio di giovedì 22 ottobre. Su Canale 5 a partire dalle 13:40, le trame riprenderanno dal momento in cui Thomas sarà sempre più preda della suo delirio. Il ragazzo continuerà a nascondersi a casa di Vinny, rifiutando di rispondere alle insistenti chiamate di Ridge. Quest'ultimo comincerà seriamente a preoccuparsi, soprattutto dopo aver appreso che il detective Sanchez avrà riaperto le indagini sull'incidente di Emma Barber.

Antcipazioni Beautiful: Thomas fuori controllo evita Ridge

Dopo il ritrovamento di Beth, per Liam e Hope sarà giunto il momento di guardare a futuro.

La figlia di Brooke nelle scorse puntate, avrà chiesto aiuto a Justin per definire le pratiche atte a ottenere l'annullamento del matrimonio con Thomas. Quest'ultimo intanto, ignaro delle intenzioni della moglie, continuerà a nascondersi a casa di Vinny, dove non esiterà a pronunciare frasi sconnesse indirizzate contro il piccolo Douglas e Liam in particolare. L'amico sarà esterrefatto e cercherà di farlo ragionare, ma l'impresa non sembrerà essere così facile, visto che Forrester jr sembrerà essere fuori controllo.

Beautiful, spoiler 22 ottobre: Ridge in ansia per Thomas

Dalle anticipazioni si evince come Thomas sarà nella più totale paranoia, sempre più ossessionato da Hope. Come reagirà Forrester jr quando verrà a sapere che Hope vuole chiudere il loro matrimonio?

Nel frattempo Ridge sarà sempre più preoccupato per il figlio visto che le cose non si staranno mettendo bene per lui. Il detective Sanchez infatti, vorrà parlare con Thomas in merito all'incidente in cui perse la vita Emma Barber. Il poliziotto, a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Zoe e Xander, si sarà convinto che la morte della ragazza non sia stata un incidente ma un omicidio e avrà riaperto le indagini.

Puntata 22 ottobre: Ridge si rifiuta di credere che Thomas sia un assassino

Dando uno sguardo alla trama di Beautiful, Ridge si rifiuterà di credere che Thomas possa essere coinvolto nella morte della stagista e vorrà mettersi in contatto con il figlio per aiutarlo ad uscire dalla situazione in cui si è cacciato.

Thomas però continuerà imperterrito a evitare di rispondere al padre, nonostante Vinny lo solleciti a farlo. Brooke invece, non potrà fare a meno di sottolineare la pericolosità e l'instabilità mentale d Thomas, parole che cominceranno a far discutere tra loro anche i coniugi Forrester.

Questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda il prossimo 22 ottobre su Canale 5. L'appuntamento è come sempre alle ore 13:40, mentre si ricorda che su Mediaset play, è possibile rivedere quanto andato in onda nei giorni precedenti.