Dando uno sguardo alle anticipazioni americane di Beautiful, si viene a sapere che Thomas dopo aver ripreso conoscenza, si ritroverà ad affrontare la rabbia di sua sorella Steffy. La giovane infatti, andrà a trovarlo in ospedale, ma la sua non sarà una visita di cortesia, visto che gli urlerà in faccia tutto il suo disprezzo per ciò che ha fatto a lei, a Hope e Liam. Steffy non avrà nessuna intenzione intenzione di perdonarlo e lo considererà un malato mentale bisognoso di cure psichiatriche.

Anticipazioni Usa: Thomas riceve la visita di Steffy

Thomas dopo il suo risveglio, si ritroverà a dover affrontare le conseguenze delle sue discutibili scelte.

Aver mantenuto il segreto su Beth, lo avrà allontanato da tutti, tranne che da Ridge. Lo stilista sarà l'unico a stare accanto al figlio e a non abbandonarlo, convinto che Thomas, con l'aiuto adeguato, possa ritornare ad essere il bravo ragazzo di un tempo.

Approfittando della momentanea assenza di Ridge, sarà Steffy a entrare nella stanza di ospedale di Thomas, il quale sarà sorpreso nel trovarsi di fronte la sorella. Quest'ultima gli farà subito capire che la sua non è affatto una visita di cortesia, anzi.

Beautiful, spoiler: Steffy inveisce contro Thomas e non lo perdona

Dando uno sguardo alle trame di Beautiful, vediamo Steffy zittire subito Thomas. Inizialmente, la giovane gli confesserà di essersi preoccupata dopo aver saputo della caduta dalla scogliera e di aver atteso a fargli visita, per essere certa che stesse bene.

Sarà a questo punto che però Steffy si scaglierà contro il fratello, urlandogli tutta la sua rabbia. La Ceo della Forrester non lo lascerà nemmeno parlare e gli rammenterà tutto il male fatto, non solo a lei, ma anche a Hope e Liam. Non perderà nemmeno occasione per rimproverarlo di aver usato il piccolo Douglas per raggiungere i suoi scopi.

Spoiler Usa: Steffy considera Thomas un malato mentale

Dalle anticipazioni made in Usa, si vede come Steffy sarà furibonda, tanto da arrivare a dire a Thomas di non poterlo perdonare, né ora ne mai. Il giovane cercherà di giustificarsi in qualche modo e di chiederle scusa, consapevole di aver sbagliato.

Le sue parole però, non faranno altro che alimentare ancor di più la rabbia di Steffy, che si sentirà tradita da Thomas. La ragazza dichiarerà non voler più avere nulla a che a fare con lui, ritenendolo una persona non solo crudele e pericolosa, ma anche psicologicamente disturbato.

Dagli spoiler statunitensi infatti, si viene a sapere che Steffy, da diversi giorni, parlando con Ridge, aveva manifestato i suoi dubbi sulla salute mentale del fratello, tanto da chiedere al padre di ricoverarlo in manicomio.