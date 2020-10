Le puntate di DayDreamer che andranno in onda il 10 e l'11 ottobre in onda su Canale 5, terranno col fiato sospeso i telespettatori italiani affezionati alla soap a causa di alcuni eventi che porteranno i protagonisti Can e Sanem ad affrontare delle difficoltà. Il personaggio di Enzo Fabbri, infatti, sarà protagonista di alcune vicende che vedranno coinvolti i protagonisti della serie.

Daydreamer, anticipazioni di sabato 10 ottobre

La puntata che andrà in onda sabato 10 ottobre sarà incentrata su Sanem che condurrà Can in un luogo che era solita frequentare quando era piccola: una casa abbandonata all'interno della quale ha nascosto una lettera per il suo principe azzurro.

L'epistola lascerà senza parola il Divit poichè sembrerà descrivere a pennello la sua persona.

Leyla, dopo aver lasciato temporaneamente il lavoro, tornerà in agenzia su richiesta di Can, ma per la sorella di Sanem non sarà affatto facile riuscire ad incontrare nuovamente Emre dopo averla lasciata a causa di un ricatto ad opera della perfida ex fidanzata Aylin.

Mevkibe, inoltre, rivelerà involontariamente a Melahat il probabile matrimonio tra la figlia minore ed il fidanzato, dando vita a vari pettegolezzi nel quartiere. Aysun (la mamma di Muzaffer), tuttavia, smentirà questa voce mostrando ai vicini e alla stessa signora Aydin un vecchio articolo di giornale in cui il fotografo afferma di non pensare al matrimonio.

Di conseguenza, Mevkibe ventilerà l'ipotesi che Can potrebbe davvero prendere in giro Sanem.

Infine, durante una cena di lavoro tra quest'ultima, Can, Ceyda, MacKinnon ed il signor Erdinc (proprietario della RedMode Cosmetics) gli animi si surriscalderanno dal momento in cui i commensali noteranno l'arrivo del perfido Enzo Fabbri al medesimo ristorante.

Can deciderà così una volta per tutte di chiedere all'italo-francese di restituirgli le quote della Fikri Harika.

DayDreamer, anticipazioni di domenica 11 ottobre

Con tale obiettivo Can si recherà da Fabbri, il quale rifiuterà la sua richiesta ed è a tal punto che i nervi del Divit crolleranno, dando vita ad un litigio piuttosto burrascoso che raggiungerà il suo culmine con un pugno di Can sferrato all'antagonista.

Sarà così che Enzo deciderà di denunciare il fidanzato di Sanem con accuse ancora più pesanti: infatti, dopo aver fatto ritorno in agenzia il maggiore dei fratelli Divit verrà prelevato dalla pubblica sicurezza e condotto in carcere davanti gli occhi increduli delle sorelle Aydin, del fratello Emre e di tutta l'agenzia.

Ricordiamo, infine, che subito dopo la messa in onda delle puntate di DayDreamer - Le ali del sogno andrà in onda l'intervista dell'attore Can Yaman condotta dalla conduttrice del programma televisivo Verissimo Silvia Toffanin.