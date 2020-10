DayDreamer - Le ali del sogno tornerà in onda sabato 31 ottobre con una nuova puntata in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che Emre e Leyla indurranno Sanem Aydin a dire una bugia a Can Divit. Quest'ultimo, invece, sarà intenzionato a chiedere all'aspirante scrittrice se vuole diventare sua moglie, mentre Huma si recherà a casa Divit senza preavviso.

DayDreamer, anticipazioni della puntata in onda sabato 31 ottobre: Sanem teme che Can scopra la verità

Nella puntata di DayDreamer che verrà trasmessa il 31 ottobre 2020 Ceyda farà sapere a Can che Enzo sta lanciando in commercio un nuovo profumo.

A questo punto Sanem inizierà a temere che il suo ragazzo scopra l'accordo che lei aveva stretto con Fabbri nel momento in cui gli ha ceduto il suo profumo per fargli ritirare la denuncia. Nel frattempo Huma, senza annunciare il proprio arrivo, si recherà a casa Divit con l'intenzione di dividere suo figlio maggiore dall'aspirante scrittrice.

In seguito, tutti i dipendenti della Fikri Harika si recheranno nell'abitazione del fotografo per trovare un'idea che possa far uscire il profumo della Red Mode prima di quello dell'imprenditore Italo-francese. La mamma di Emre incoraggerà Ceyda, sicura che essa sia la donna in grado di stare al fianco di Can, mentre quest'ultimo, inconsapevole di tutto, sarà disposto a fare la proposta di matrimonio a Sanem.

Successivamente il maggiore dei fratelli Divit deciderà di andare a dormire al rifugio, in quanto non vorrà condividere l'appartamento con la madre: in questa occasione aprirà una scatola che contiene i ricordi dalla sua infanzia, in cui troverà l'ultima foto scattata con Huma quando era ancora piccolo.

Emre e Leyla vogliono che Sanem non dica la verità a Can

Gli spoiler della DayDreamer in programma sabato 31 ottobre, raccontano che Ayhan non saprà se far vedere a Osman le immagini che Ceycey gli ha inviato di Leyla con Emre. Tuttavia la sorella del macellaio verrà fermata da Aysun, la quale le chiederà quando avverrà il fidanzamento ufficiale tra suo fratello e la primogenita degli Aydin dopo aver saputo la notizia da Muzaffer.

Durante la permanenza al rifugio Sanem avrà intenzione di rivelare al suo fidanzato di aver ceduto il suo profumo a Enzo, invece il fotografo vorrà chiedergli se vuole diventare sua moglie. Intuendo che il suo fidanzato vuole convolare a nozze, Sanem confiderà a sua sorella di non voler sposare il primogenito dei Divit fino a quando non gli avrà racconto tutto.

A questo punto Leyla deciderà di parlare della situazione con Emre: entrambi decideranno di indurre Sanem di raccontare una bugia a Can, il quale se scoprisse a verità lascerebbe per sempre lei, la famiglia e l'azienda pubblicitaria. Per finire, Ceycey sgriderà Guliz, che continuerà a fare dei pettegolezzi alla Fikri Harika.