Le anticipazioni turche delle nuove puntate di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che Can Divit e Sanem Aydin riusciranno a riappacificarsi dopo essersi lasciati a causa di Enzo Fabbri. Tuttavia il fotografo e l'aspirante scrittrice dovranno superare ancora molti ostacoli poiché a complottare alle loro spalle subentreranno anche Huma e Yigit. Quest'ultimo in seguito fingerà di essersi innamorato di Deren, la dirigente creativa della Fikri Harika.

Nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 Yigit investirà con la sua automobile Sanem, la quale verrà immediatamente soccorsa dal giovane e portata in ospedale.

Can dopo aver conosciuto la new entry dimostrerà fin da subito di essere molto geloso di Sanem, seppur non l'abbia ancora perdonata per aver ceduto la fragranza del suo profumo a Fabbri. Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che Yigit non ci metterà tanto a capire che, quando lui abitava in America, il fotografo era fidanzato con sua sorella Polen. Il fratello di quest'ultima entrerà ancor di più in sintonia con la sorella di Leyla dopo aver saputo che sogna di diventare una scrittrice: in questa occasione le proporrà di lavorare nella sua nuova casa editrice, che aprirà a breve a Istanbul. A questo punto la minore delle sorelle Aydin deciderà di lasciare il suo impiego nell'agenzia Fikri Harika per intraprendere il nuovo incarico lavorativo come capo editore.

Quando Can e Sanem riusciranno finalmente a riappacificarsi e decideranno di sposarsi, la signora Divit metterà in atto il suo piano per dividere i due innamorati.

Yigit dice a Sanem che è innamorato, lei non dubita delle sue vere intenzioni

Huma infatti penserà bene di servirsi di Yigit dopo aver notato che ha un debole per l'aspirante scrittrice.

Il fratello di Polen nonostante dimostrerà di non fidarsi delle parole della signora Divit deciderà di scrivere una lettera d'amore per Sanem, ma non troverà il coraggio di dargliela. Al termine di una giornata lavorativa Yigit chiederà alla minore degli Aydin di inviare un contratto a un nuovo cliente: la ragazza quando entrerà nell'ufficio avrà modo di trovare la missiva romantica all'interno della scrivania del suo capo.

Successivamente l'aspirante scrittrice chiederà delle spiegazioni a Yigit, ma lui ribalterà la situazione dicendogli che è innamorato di Deren. Infine Sanem, credendo alla bugia che gli ha raccontato il suo datore di lavoro e pensando che non possa causare una rottura nella sua storia d’amore con Can, rifiuterà per l’ennesima volta di ritornare a lavorare alla Fikri Harika per rimanere nella casa editrice.