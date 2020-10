Sulla rete ammiraglia Mediaset continua ad andare in onda la romantica serie televisiva di origini turche intitolata DayDreamer - le ali del sogno, che ha conquistato i telespettatori italiano sin dal suo primo debutto su Canale 5. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica 11 ottobre 2020 rivelano che Can Divit aggredirà l'imprenditore Enzo Fabbri. Quest'ultimo deciderà di denunciare il fotografo, il quale finirà in cella fino a quando non verrà chiarito il motivo dell'aggressione.

DayDreamer, anticipazioni dell'11 ottobre: Can si reca da Enzo riavere le quote della Fikri Harika

Nella puntata di DayDreamer che in onda su Canale 5 domenica 11 ottobre 2020, Can scoprirà che Enzo ha raggirato Makinon, il proprietario della Mood Cosmetics.

Intuendo che il suo nuovo cliente bloccherebbe subito la collaborazione con la sua azienda qualora scoprisse che Fabbri è suo socio, il fotografo deciderà di recarsi da quest'ultimo per indurlo a rivendergli le quote della Fikri Harika. A questo punto l'imprenditore italo-francese si dirà disposto ad accettare la richiesta di Can, ma solo in cambio del profumo di Sanem. Il maggiore dei Divit, oltre a puntualizzare al suo socio che l'aspirante scrittrice diventerà presto sua moglie e che non avrà mai la fragranza profumata della ragazza, compirà un atto imprudente che lo porterà ad avere inevitabilmente delle ripercussioni spiacevoli.

Can in cella a causa della denuncia di Fabbri

Le anticipazioni di DayDreamer, riguardanti la puntata che verrà trasmessa l'11 ottobre, rivelano che Can non riuscirà a trattenersi dinanzi alla provocazione di Enzo, al quale darà un pugno sul naso: tra i due dunque ci sarà una brutta lite.

Dopo l'aggressione, Fabbri riceverà il supporto di Aylin.

Sanem, non appena scoprirà dal fidanzato ciò che è successo, avrà intenzione di cedere la fragranza del suo profumo all'imprenditore italo-francese per cercare di rimediare alla spiacevole vicenda. Tuttavia il maggiore dei Divit resterà fermo nella propria decisione, tanto che si dirà disposto anche a rinunciare all'importante collaborazione con Makinon.

Successivamente Can, a causa della denuncia a suo carico da parte di Enzo, verrà arrestato e portato in cella in attesa di chiarire meglio quello che è accaduto.

In attesa che vada in onda questo nuovo episodio di DayDreamer, ricordiamo che è possibile rivedere tutte le puntate che sono già state trasmesse su Canale 5 in replica streaming online.

Per farlo basta accedere al sito web gratuito MediasetPlay.it e cliccare sulla sezione dedicata alla Serie TV.