Arrivano le anticipazioni settimanali della nota soap opera tedesca Tempesta d'Amore, meglio conosciuta in patria con il titolo di "Sturm der liebe". Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dall'11 al 17 ottobre, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla scoperta fatta da Eva sulla paternità di Emilio, al piano ideato da Tim e Boris per scoprire la verità sull'attentato fatto a Dirk, al triangolo formato da Paul, Bela e Lucy e all'arrivo al Furstenhof di Ariane Kalenberg.

Tim prende il posto di Boris al Furstenhof

Le anticipazioni di Tempesta d'Amore ci segnalano che Eva deciderà di contattare il pediatra di suo figlio per scoprire qual'è il gruppo sanguigno del piccolo Emilio. Prima di poterlo fare però, la donna verrà intercettata da Werner che le rivelerà che Emilio non è figlio di Robert ma di Christoph. Sconvolta dalla rivelazione, Eva pregherà Werner di non rivelare nulla a Robert per non rovinare il loro matrimonio. Nel frattempo, Lucy si arrabbierà moltissimo quando Bela rovinerà involontariamente un maglione a cui lei teneva moltissimo. Tim e Boris decideranno di scambiarsi di persona. I due fratelli, essendo gemelli, decideranno di prendere l'uno il posto dell'altro nella speranza di riuscire a scoprire chi ha tentato veramente di uccidere Dirk.

In questo modo, Boris fingerà di partire per la Thailandia mentre Tim prenderà il suo posto al Furstenhof.

Paul ritrova il pony per Lucy

Dirk chiederà a Linda di non divorziare, mentre Eva si ritroverà a discutere con Werner in macchina. Il confronto fra i due si farà molto accesso tanto che la Saalfeld perderà ad un certo punto il controllo dell'auto, rischiando di investire Christoph.

Quest'ultimo, infatti, verrà salvato dall'intervento tempestivo di una giovane sconosciuta. Convinto di parlare con Boris, Paul confiderà a Tim di avere grossi dubbi sulla sua innocenza. Dopo essersi resa conto di aver ferito profondamente Bela, Lucy cercherà di riappacificarsi con il fidanzato invitandolo ad una serata al circo.

Franzi e Steffen scopriranno di avere molte passioni in comune fra cui quella per la verdura e la frutta. In realtà, il giovane Baumgartner sarà sempre più attratto e affascinato dalla semplicità della ragazza.

Christoph scoprirà che la donna che l'ha salvato si chiama Ariane Kalenberg e la inviterà a cena in hotel. Franzi si recherà in ospedale per sapere da Dirk cosa ricorda del giorno del suo attentato nel bosco. Nel corso della sua visita al circo, Lucy si affezionerà ad un pony che poi sparirà nel nulla. Il giorno seguente però, la giovane riuscirà a ritrovare l'animale con l'aiuto di Paul. Eva andrà a trovare Hildegard per chiedergli dei consigli su come affrontare la sua difficile situazione familiare.

Più tardi, la donna rientrerà al Furstenhof e si scuserà con Christoph per averlo quasi investito. Tim rimarrà sconvolto nello scoprire che anche Franzi inizia a dubitare della sua innocenza, mentre Eva deciderà di raccontare ad Alfons che Emilio non è figlio di Robert. Più tardi, il concierge confiderà alla moglie il segreto di Eva senza sapere che non molto lontano Christoph sta origliando la loro discussione.