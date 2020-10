Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda domenica 4 ottobre alle ore 16:30 su Canale 5 Sanem condurrà Can nel suo rifugio d'infanzia. In quell'occasione, la giovane darà al suo amato una lettera che lei aveva scritto quando era piccola.

Ricordiamo che la soap opera turca racconta le vicende che ruotano attorno alla coppia divertente e romantica formata da Can Divit, famoso fotografo e proprietario di un'azienda, e Sanem Aydin, giovane scrittrice che ha iniziato a lavorare per lui.

Anticipazioni 4 ottobre: Emre lascia Leyla e la giovane si avvicina a Osman

Le anticipazioni di DayDreamer riportano che Emre metterà fine alla sua relazione con Leyla a causa delle minacce di Aylin. Il giovane, però, è pentito della sua scelta e vorrà andare nel quartiere della giovane per avere un chiarimento con lei. In quell'occasione, ad attenderlo ci sarà Osman, il quale lo allontanerà e gli chiederà di andarsene. Leyla deciderà di non presentarsi a lavoro per un po' e Can vorrebbe sapere da Sanem perché la relazione tra i due è finita. Intanto, il maggiore dei Divit comunicherà a suo fratello di voler sposare la sorella di Leyla. Sanem dirà al suo fidanzato di voler dire la verità a sua madre e si recherà a casa per confessarle che ha una relazione con Can.

Mevkibe non sembra prenderla male e le chiederà subito se il giovane ha intenzione di sposarla. Sanem, in piena difficoltà, le dirà che non vuole mettere fretta al suo fidanzato riguardo questo argomento. Intanto, la giovane troverà nell'armadio di casa sua un mazzo di chiavi che custodirà e nasconderà subito.

Spoiler 4 ottobre: Sanem fa una sorpresa a Can e lo porta nel suo rifugio d'infanzia

Dopo aver saputo la notizia da sua figlia, Mevkibe non intende dire ancora la verità a suo marito sul fidanzamento di Sanem. Nihat si renderà conto che in casa c'è qualcosa di strano, ma la moglie negherà e lo tranquillizzerà.

La donna, però, si lascerà scappare la notizia con la sua amica Melahat, sottovalutando quanto la parrucchiera sia pettegola. Intanto, dopo aver trovato la chiave, Sanem deciderà di fare una sorpresa a Can. La giovane, infatti, lo porterà in un luogo per lei speciale, il rifugio d'infazia, dove Sanem era solita andare da piccola per trascorrere del tempo e per scrivere. Una volta raggiunto la villa abbandonata Sanem regalerà a Can un mazzo di chiavi e una scatola, al cui interno è presente una lettera scritta da lei quando era una bambina. La sorella di Leyla aveva scritto quelle parole all'epoca per quello che sarebbe stato l'uomo della sua vita e deciderà, appunto, di farle leggere proprio a Can.