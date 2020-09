La famosa soap opera DayDreamer continua ad entusiasmare i fan con gli spoiler ricchi di sorprese. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Can farà la conoscenza di Yigit, l'uomo che ha investito la sua amata Sanem. I due si incontreranno per la prima volta all'interno dell'ospedale nel quale è ricoverata Aydin e sin dal primo momento della loro conoscenza saranno rivali. Poi il fotografo si renderà conto dello strano atteggiamento dello sconosciuto nei confronti di Aydin e diventerà molto geloso. Yigit, infatti, non farà che riempire Sanem di attenzioni dopo l'incidente e Can non riuscirà ad accettarlo.

Spoiler DayDreamer: Can incontra Yigit

Nelle puntate di DayDreamer che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Sanem dopo essere stata investita da una macchina a tutta velocità, verrà portata urgentemente all'ospedale, ma una volta visitata le sue condizioni non sembreranno gravi. Yigit, l'uomo colpevole dell'incidente, resterà al fianco di Aydin fin quando il medico non porterà buone notizie riguardo la salute della donna. Più tardi Can verrà a scoprire dell'incidente di Sanem e sarà angosciato per la brutta notizia, così si recherà immediatamente al suo capezzale. Divit entrerà nella stanza dove è ricoverata la sua amata e farà la conoscenza di Yigit, l'uomo che ha investito la giovane Aydin.

Can geloso di Sanem

Yigit dopo la brutta vicenda non lascerà Sanem da sola, bensì avrà un comportamento molto apprensivo nei confronti della donna e sembrerà esserne attratto. Nel frattempo Can sarà geloso nel vedere Sanem ricoperta di attenzioni da un altro uomo. Più tardi Yigit andrà via dall'ospedale e una volta in macchina troverà un quaderno sul sedile, appartenente a Sanem: l'uomo sarà colto dalla curiosità e leggerà subito il contenuto.

Dopo aver letto il racconto riportato tra le pagine del quaderno, Yigit si renderà conto che Sanem è una donna molto interessante. Successivamente Aydin scoprirà che il misterioso uomo in realtà è il capo di una casa editrice. Poco dopo Yigit proporrà alla donna di andare a lavorare all'interno della sua società.

Sanem accetta il lavoro di Yigit

Can non ci metterà molto a scoprire le intenzioni del suo rivale e andrà su tutte le furie. Tuttavia Sanem sarà desiderosa di chiudere con il passato e rifarsi una vita lontano dalla Fikri Harika e da tutte le sofferenze degli ultimi tempi, così deciderà di accettare l'offerta di lavoro ricevuta presso la nuova casa editrice, inoltre Aydin non sembrerà indifferente al fascino del nuovo arrivato. Infine, si scoprirà che Yigit è il fratello di Polen, l'ex fidanzata di Can.